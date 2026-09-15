Quem é Fabiano Zettel: o operador por trás da rede de R$ 823 milhões investigada pelo Coaf

Fabiano Campos Zettel, 49 anos, mineiro de Belo Horizonte, é advogado de formação, pastor da Igreja Batista da Lagoinha e empresário à frente da Moriah Assets, fundo de investimentos voltado ao setor de wellness. Seu portfólio inclui participações em marcas conhecidas nacionalmente, como a rede de açaí Oakberry, a Desinchá, a Super Nutrition, o Empório Frutaria e a academia de luxo Les Cinq. No mercado imobiliário, atuou como diretor da Super Empreendimentos.

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Zettel também construiu peso político próprio: foi um dos maiores doadores individuais das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022. É essa combinação de capital financeiro, influência religiosa e trânsito político que hoje está no centro das investigações da Operação Compliance Zero.

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Segundo apurações da Polícia Federal, Zettel não seria apenas um nome ligado ao esquema do Banco Master, mas seu operador financeiro. Investigadores apontam que era ele quem garantia que o dinheiro chegasse a cada integrante do esquema. Mensagens citadas em decisão do ministro do STF André Mendonça mostram cobranças de repasses mensais destinados a manter a estrutura em funcionamento.

Cunhado de Daniel Vorcaro, Zettel foi preso em março, quando se entregou espontaneamente à PF em São Paulo.

O relatório do Coaf

É nesse contexto que se insere o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que mapeou uma rede de 823 pessoas e empresas ligadas a Zettel, sendo 303 pessoas físicas e 520 empresas, com transações milionárias incompatíveis com a capacidade financeira declarada dos envolvidos. O documento foi tornado público por determinação do ministro Edson Fachin, presidente do STF, com decisão cumprida por André Mendonça, e foi entregue à Polícia Federal.

A conta da igreja

A conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, movimentou R$ 57,1 milhões no Banco do Brasil entre 24 de dezembro de 2024 e 8 de dezembro de 2025, valor muito superior ao faturamento anual presumido da entidade, de R$ 950 mil. Desse total, R$ 19,2 milhões foram doados pelo próprio Zettel, que possui procuração com amplos poderes sobre a conta. A movimentação também recebeu cerca de R$ 1 milhão da Lagoinha Participações (atual Ingleses Holding) e R$ 700 mil da HV Empreendimentos, administrada por Henrique Vorcaro. Grande parte do dinheiro foi repassada a construtoras e empresas de engenharia. A Igreja Batista da Lagoinha afastou Zettel de suas funções pastorais em novembro de 2025, quando vieram à tona as primeiras informações públicas sobre o caso Banco Master.

Veículos de luxo

Pela Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda, empresa que administra, Zettel comprou:

Cadillac Escalade Sport (2025), R$ 1,6 milhão, em dezembro de 2025

Audi RS6 Avant, R$ 650 mil, no mesmo período

Duas unidades de Range Rover (2024/2025), somando R$ 2,7 milhões

Ao todo, as quatro operações somam cerca de R$ 4,95 milhões. A falta de comprovação da origem dos recursos gerou alertas do órgão de controle.

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Outras movimentações

A Super Empreendimentos e Participações, também administrada por Zettel, movimentou recursos elevados em junho de 2022 sem faturamento registrado, com cerca de R$ 9,1 milhões injetados pelo próprio Zettel. O relatório aponta ainda divergências entre valores declarados e avaliações fiscais em negócios imobiliários em São Paulo, entre eles um imóvel vendido pela Grip Negócios Imobiliários à Super Empreendimentos por R$ 48 milhões.