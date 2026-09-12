Fies: como funciona o financiamento estudantil para faculdades privadas
Entenda os requisitos, como se inscrever e quais as modalidades do programa de financiamento do governo federal
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O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um dos principais programas do governo federal para ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, permitindo que estudantes financiem seus cursos em faculdades privadas. O processo seletivo, que ocorre duas vezes ao ano, é realizado integralmente pela internet através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
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A iniciativa busca facilitar o pagamento das mensalidades, oferecendo condições de financiamento que se ajustam à realidade financeira dos universitários. Apenas em 2026, por exemplo, o Ministério da Educação (MEC) ofertou mais de 112 mil vagas pelo programa, demonstrando sua relevância no cenário educacional do país.
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O que é o Fies?
O Fies é um programa do Ministério da Educação que oferece financiamento para estudantes em cursos superiores não gratuitos. O objetivo é custear as mensalidades em instituições de ensino privadas que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
Como funciona o financiamento?
O programa funciona como um empréstimo. Durante o curso, o estudante paga um valor simbólico referente aos juros (coparticipação), e o restante da dívida começa a ser quitado apenas após a formatura, em parcelas que respeitam o limite de renda do financiado. As condições de financiamento, como a taxa de juros, podem variar conforme a modalidade do contrato e a renda familiar do candidato.
Uma das principais modalidades é o Fies Social, que oferece juro zero para os estudantes com menor renda familiar. Outras modalidades podem ter taxas que variam de acordo com o banco operador do crédito, como a Caixa Econômica Federal.
Quem pode se inscrever no Fies?
Para concorrer a uma vaga no programa, o candidato precisa atender a alguns critérios definidos pelo governo. Os principais requisitos são:
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Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010.
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Obter nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos.
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Não ter zerado a redação do exame.
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Possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.
Como funciona o cronograma?
O MEC realiza dois processos seletivos por ano: um para o primeiro semestre e outro para o segundo. É fundamental que os candidatos acompanhem o cronograma oficial divulgado no Portal de Acesso Único para não perder os prazos. As etapas geralmente são:
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Período de inscrições: Etapa em que os candidatos se inscrevem gratuitamente no sistema.
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Resultado da pré-seleção: Divulgação da lista com os candidatos aprovados em chamada única.
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Complementação da inscrição: Os aprovados devem complementar as informações no sistema do Fies para prosseguir com a contratação do financiamento.
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Convocação da lista de espera: Candidatos não selecionados na chamada única podem manifestar interesse em participar da lista para concorrer às vagas remanescentes.