Fies: como funciona o financiamento estudantil para faculdades privadas

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um dos principais programas do governo federal para ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, permitindo que estudantes financiem seus cursos em faculdades privadas. O processo seletivo, que ocorre duas vezes ao ano, é realizado integralmente pela internet através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa busca facilitar o pagamento das mensalidades, oferecendo condições de financiamento que se ajustam à realidade financeira dos universitários. Apenas em 2026, por exemplo, o Ministério da Educação (MEC) ofertou mais de 112 mil vagas pelo programa, demonstrando sua relevância no cenário educacional do país.

Leia Mais

O que é o Fies?

O Fies é um programa do Ministério da Educação que oferece financiamento para estudantes em cursos superiores não gratuitos. O objetivo é custear as mensalidades em instituições de ensino privadas que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.

Como funciona o financiamento?

O programa funciona como um empréstimo. Durante o curso, o estudante paga um valor simbólico referente aos juros (coparticipação), e o restante da dívida começa a ser quitado apenas após a formatura, em parcelas que respeitam o limite de renda do financiado. As condições de financiamento, como a taxa de juros, podem variar conforme a modalidade do contrato e a renda familiar do candidato.

Uma das principais modalidades é o Fies Social, que oferece juro zero para os estudantes com menor renda familiar. Outras modalidades podem ter taxas que variam de acordo com o banco operador do crédito, como a Caixa Econômica Federal.

Quem pode se inscrever no Fies?

Para concorrer a uma vaga no programa, o candidato precisa atender a alguns critérios definidos pelo governo. Os principais requisitos são:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010.

Obter nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos.

Não ter zerado a redação do exame.

Possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Como funciona o cronograma?

O MEC realiza dois processos seletivos por ano: um para o primeiro semestre e outro para o segundo. É fundamental que os candidatos acompanhem o cronograma oficial divulgado no Portal de Acesso Único para não perder os prazos. As etapas geralmente são: