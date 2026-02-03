Assine
Fies 2026 abre inscrições; saiba como aproveitar sem cair em armadilhas

O programa do governo federal oferece financiamento com juros zero para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa

03/02/2026 10:17 - atualizado em 03/02/2026 10:25

Comissão da Câmara pautará projeto que concede descontos a adimplentes do Fies crédito: Platobr Economia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) abre nesta terça-feira (3) as inscrições do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do primeiro semestre de 2026. 

O programa do governo federal oferece financiamento com juros zero para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O pagamento do valor financiado tem início após a conclusão do curso, com parcelas ajustadas à renda do aluno. 

Para se inscrever no Fies, os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até a próxima sexta-feira (6). O resultado do processo será divulgado no dia 19 de fevereiro. 

São aptos a participar do processo os candidatos que tenham obtido notas do Enem a partir da edição de 2010 igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento e que não tenham zerado a redação. Além disso, os interessados precisam ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863). 

Metade das vagas será reservada para candidatos do Fies Social. Para participar dessa faixa de benefício, o estudante deve ter renda familiar de até meio salário mínimo (R$ 810,50) e ser inscrito no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal). 

O QUE CONSIDERAR ANTES DE CONTRATAR O FIES? 

Para auxiliar os candidatos interessados em participar do programa, a reportagem conversou com Juliana Inhasz, economista e professora do Insper, que reuniu dicas antes da decisão. 


PENSE NO PROPÓSITO E NO POTENCIAL DO CURSO 

Antes de recorrer ao financiamento estudantil, a principal avaliação não está nos números, mas no propósito. De acordo com a Inhasz, o estudante precisa refletir se o curso escolhido está alinhado ao seu projeto de vida e às metas profissionais de longo prazo. 

"Não adianta financiar um curso qualquer. Se eu queria engenharia e passei para pedagogia, mas não é o meu plano de vida, talvez eu tenha que repensar essa escolha para conseguir aproveitar o financiamento", orienta a economista. 

Outros fatores devem pesar na escolha. Entre eles, a empregabilidade e a demanda do mercado de trabalho, as perspectivas salariais da profissão, além da taxa de evasão e da qualidade do curso na universidade escolhida. 

"Quando a instituição não oferece boa formação ou o curso tem baixa valorização no mercado, o retorno financeiro após a formatura tende a ser limitado, o que torna o investimento pouco vantajoso." 

PESQUISE E FAÇA SIMULAÇÕES

Um dos erros comuns entre os candidatos é concentrar a decisão apenas na vantagem imediata de não pagar a mensalidade durante o curso. Inhasz alerta que é fundamental analisar o valor total da dívida e o prazo de quitação. Mesmo nas modalidades com juros subsidiados, o custo final do financiamento tende a crescer ao longo do tempo. 

Diante desse cenário, a recomendação é objetiva: fazer simulações antes de assinar o contrato. 

"O estudante precisa projetar quanto deve ganhar depois de formado e comparar com o tamanho da parcela do financiamento. Muita gente contrata sem fazer essa conta e esquece que terá que pagar lá na frente. É aí que mora o risco", alerta. 

Uma dica é evitar, sempre que possível, financiar 100% do valor. De acordo com a professora, o financiamento total impõe um "estresse financeiro muito grande" logo após a formatura. 

LEIA COM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO 

No momento da assinatura, o cuidado deve ser redobrado. A professora do Insper ressalta que a leitura atenta do contrato é indispensável, especialmente das cláusulas que costumam passar despercebidas pelos estudantes. 

Entre os pontos importantes estão: 

- início da amortização da dívida 

- penalidades em caso de atraso 

- encargos aplicados 

- condições para eventual renegociação 

"Pode parecer óbvio, mas muita gente simplesmente ignora essas informações e assina sem analisar. Não se trata de deixar de contratar por causa das multas ou dos encargos, mas de ter plena consciência do compromisso assumido", afirma. 

O FINANCIAMENTO É UM COMPROMISSO DE LONGO PRAZO

Um outro ponto de atenção é imaginar que o compromisso com o Fies termina após a matrícula. O financiamento exige acompanhamento contínuo ao longo de toda a graduação. 

Alterações na renda familiar, o trancamento do curso ou a decisão de mudar de instituição, ou de área de formação, implicam ajustes contratuais que precisam ser feitos de forma imediata para evitar irregularidades e acúmulo de pendências. 

"Quando o estudante conhece as regras e monitora o financiamento ao longo do tempo, consegue evitar problemas lá na frente." 

CALENDÁRIO FIES 2026 - 1º SEMESTRE 

- Período de inscrições: até 6 de fevereiro 

- Resultado da pré-seleção: 19 de fevereiro 

- Complementação da inscrição: 20 a 24 de fevereiro 

- Pré-seleção da lista de espera: 26 de fevereiro a 10 de abril

