Prouni, Fies e Sisu: entenda de vez a diferença entre os programas

Com o período de inscrições para o Programa Universidade para Todos aberto, muitos estudantes ficam em dúvida sobre as diferenças entre os principais programas do governo federal para acesso ao ensino superior. Sisu, Prouni e Fies podem parecer siglas complicadas, mas cada um tem um objetivo bem definido, atendendo a públicos distintos.

Entender como cada um funciona é o primeiro passo para escolher o caminho certo para a sua formação. Enquanto um oferece vagas em instituições públicas, os outros dois focam em faculdades particulares, mas com modelos de apoio completamente diferentes. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o critério comum que conecta os três processos seletivos.

Sisu: a porta de entrada para universidades públicas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o caminho para quem deseja estudar em uma instituição pública, como universidades e institutos federais. O programa utiliza a nota do Enem para classificar os candidatos em vagas de graduação presenciais. Não há critérios de renda, e a concorrência é baseada apenas no desempenho do estudante no exame.

O processo acontece duas vezes por ano, no início de cada semestre letivo. Os candidatos escolhem até duas opções de curso e acompanham as notas de corte, que mudam diariamente. Quem é aprovado pelo Sisu garante uma vaga em uma instituição gratuita, sem precisar pagar mensalidades ao longo do curso.

Prouni: bolsas de estudo em faculdades particulares

O Programa Universidade para Todos (Prouni), que também ocorre duas vezes ao ano, é voltado para quem busca uma bolsa de estudos em uma faculdade particular. As bolsas podem ser integrais (100%), para candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa, ou parciais (50%), para renda de até 3 salários mínimos por pessoa. Para concorrer, é preciso ter participado de uma das duas últimas edições do Enem e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas, sem ter zerado a redação.

Além da nota e da renda, o programa exige que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. Diferente de um financiamento, o valor da bolsa não precisa ser devolvido ao governo após a formatura.

Fies: o financiamento para pagar a mensalidade

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) funciona como um empréstimo para custear as mensalidades de cursos em instituições privadas. O estudante selecionado começa a pagar o financiamento somente após a conclusão do curso, com condições vantajosas. As taxas de juros podem chegar a zero para estudantes com menor renda (modalidade Fies), enquanto outras opções (P-Fies) são contratadas com bancos privados com juros que variam.

Assim como os outros programas, o Fies exige a participação no Enem para a inscrição. O candidato precisa ter obtido uma média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação. É uma alternativa para quem não consegue uma bolsa do Prouni, mas precisa de ajuda financeira para arcar com os custos da graduação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.