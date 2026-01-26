Prouni e Fies 2026: veja o calendário e como se inscrever nos programas

Com o processo seletivo do Sisu em andamento, muitos estudantes buscam alternativas para ingressar no ensino superior. O governo federal oferece outras duas grandes oportunidades que também utilizam a nota do Enem como critério de seleção: o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ambos os programas são voltados para cursos em instituições particulares e abrem seus processos seletivos logo após o do Sisu, funcionando como um plano B para quem não conseguiu uma vaga em universidade pública ou prefere uma faculdade privada.

Como funciona o Prouni

O Prouni concede bolsas de estudo, integrais (100%) e parciais (50%), em faculdades particulares de todo o Brasil. Para concorrer, é preciso ter feito uma das duas edições mais recentes do Enem (2024 ou 2025), com nota mínima de 450 pontos na média das provas e sem ter zerado a redação.

O programa também exige que o candidato atenda a critérios de renda familiar e, em geral, tenha cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em colégio particular. As inscrições são gratuitas e realizadas online.

Entenda o Fies

O Fies é um programa de financiamento que ajuda a pagar as mensalidades da graduação. A grande vantagem é que o estudante só começa a quitar o valor financiado após a conclusão do curso, com juros que variam conforme a modalidade contratada e a renda familiar.

Para participar, o candidato precisa ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação. Assim como no Prouni, o Fies estabelece limites de renda para a inscrição.

Calendário e inscrições para 2026

O Ministério da Educação (MEC) já divulgou as datas oficiais para o Prouni do primeiro semestre de 2026. Para o Fies, o calendário ainda não foi confirmado, mas segue uma previsão baseada em anos anteriores. Fique atento aos prazos:

Prouni: As inscrições estão abertas e vão de 26 a 29 de janeiro de 2026. A primeira chamada será divulgada em 3 de fevereiro, e a segunda, em 2 de março. A manifestação de interesse na lista de espera ocorre nos dias 25 e 26 de março, com resultado em 31 de março.

Fies: O período de inscrição ainda não foi oficialmente divulgado, mas normalmente acontece depois do processo do Prouni, entre fevereiro e março para a primeira edição do ano, e em julho ou agosto para a segunda.

Como se inscrever: As inscrições para ambos os programas são feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É necessário usar o login e senha da conta Gov.br, a mesma utilizada no Enem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.