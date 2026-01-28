O futuro do FIES: o que mudou no financiamento estudantil em 2026?

O Ministério da Educação (MEC) anunciou as novas regras do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que entram em vigor a partir de 2026. A reforma, oficializada em portaria, reestrutura o principal programa de crédito universitário do país com o objetivo de ampliar o acesso para estudantes de baixa renda e garantir a sustentabilidade financeira do fundo.

Para 2026, o programa oferecerá 67.301 vagas no primeiro semestre, totalizando mais de 112 mil ao longo do ano. As mudanças alteram critérios de renda, taxas de juros e a distribuição de vagas. A principal novidade é a criação do FIES Social, que destinará 50% do total de vagas a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Essa nova modalidade garantirá a esses alunos um financiamento de 100% dos encargos educacionais. A medida visa atender a uma parcela da população que historicamente enfrenta mais dificuldades para ingressar e permanecer no ensino superior privado.

Principais mudanças no FIES 2026

Para entender o impacto da reformulação, é fundamental conhecer os novos pontos do programa. A estrutura foi redesenhada para direcionar os recursos de forma mais estratégica, beneficiando tanto os estudantes quanto as áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do país. Confira os destaques:

Critério de renda: além do FIES Social, as demais vagas continuam exigindo renda familiar bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Prioridade de cursos: Cursos com notas mais altas nas avaliações do MEC terão preferência, com 55% das vagas destinadas a cursos com conceito 5, 35% para conceito 4 e 10% para conceito 3. Graduações nas áreas de saúde, engenharias e licenciaturas também são priorizadas.

Taxas de juros: Para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos, o FIES tradicional oferece juros zero. Para as demais faixas de renda, as taxas são subsidiadas pelo governo, mantendo-se inferiores às praticadas no mercado.

Inscrição e Enem: Para se candidatar, o estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota média mínima de 450 pontos e com nota superior a zero na redação.

Quem pode se inscrever no novo formato

Com as regras atualizadas, o perfil do candidato elegível ao FIES fica mais claro. Podem se inscrever estudantes que não tenham concluído curso superior. No entanto, candidatos já graduados também podem participar, desde que não tenham sido beneficiados pelo FIES anteriormente ou que já tenham quitado o financiamento.

Para o primeiro semestre de 2026, as inscrições ocorrerão entre 3 e 6 de fevereiro, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A seleção dos candidatos continuará sendo feita com base na nota do Enem, priorizando aqueles com maior pontuação dentro dos critérios de renda e de curso estabelecidos.

A reformulação do FIES busca diminuir a inadimplência e tornar o programa mais eficiente. Ao focar na população de baixa renda e em áreas estratégicas, o governo pretende alinhar o investimento em educação superior às necessidades do mercado de trabalho brasileiro.

