Quem é Jorge Messias e qual o verdadeiro poder do chefe da AGU no país

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, ganhou destaque ao defender a autonomia da instituição que comanda. A manifestação ocorreu em Brasília, em meio a divergências com relatórios da Polícia Federal e debates no Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmando o caráter técnico das decisões do órgão e o respaldo do presidente da República.

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O episódio trouxe à tona a importância da Advocacia-Geral da União e o papel de seu comandante. Messias assumiu o primeiro escalão do governo em janeiro de 2023 com a missão de chefiar a defesa jurídica do Poder Executivo.

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Em 2026, Messias foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas teve sua nomeação rejeitada pelo Senado Federal, permanecendo à frente da AGU.

Quem é Jorge Messias?

Jorge Rodrigo Araújo Messias é procurador da Fazenda Nacional e servidor público de carreira. Formado em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado pela Universidade de Brasília, ele já havia ocupado cargos importantes em gestões anteriores do governo federal, incluindo a subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Sua nomeação para a AGU consolidou seu retorno a uma posição de alta confiança.

Sua trajetória é marcada pela atuação em áreas estratégicas do governo, sempre ligada à consultoria jurídica e à defesa dos interesses do Estado. Ele é considerado um perfil técnico e com bom trânsito entre os Poderes, o que é fundamental para a função que exerce atualmente.

O que é a AGU e como funciona?

A Advocacia-Geral da União (AGU) é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente. Seu papel é funcionar como a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Executivo, garantindo que os atos do governo estejam alinhados com a Constituição e as leis do país.

Na prática, a AGU atua como o grande escritório de advocacia do governo federal. Seus membros, os advogados da União, são responsáveis por defender políticas públicas, atos presidenciais e interesses financeiros da União em processos judiciais que tramitam em todas as instâncias do Judiciário.

Qual o verdadeiro poder do chefe da AGU?

O advogado-geral da União possui status de ministro de Estado e atua como o principal conselheiro jurídico do presidente da República. Seu poder reside na capacidade de influenciar diretamente as decisões do governo, orientando juridicamente as ações do Executivo e atuando na defesa judicial de políticas públicas.

Os pareceres da AGU orientam a legalidade dos atos de todos os ministérios. Uma manifestação do órgão pode, por exemplo, paralisar uma política pública ou garantir a sua continuidade. Por essa razão, o chefe da AGU desempenha um papel central na articulação e na segurança jurídica do governo.

Quais as principais atribuições da Advocacia-Geral da União?