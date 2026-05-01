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Setores do Planalto consideram insustentável a permanência de Messias na AGU

Apesar de ter a simpatia e a confiança do presidente Lula, o ministro tem sido aconselhado a pedir demissão para evitar ainda mais desgates na relação com o Judiciário e com o Congresso

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
01/05/2026 00:53

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Setores do Planalto consideram insustentável a permanência de Messias na AGU
Setores do Planalto consideram insustentável a permanência de Messias na AGU crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A derrota histórica de Jorge Messias no Senado levou setores do Palácio do Planalto a avaliarem que a permanência dele à frente da AGU (Advocacia-Geral da União) ficou insustentável. Apesar de ter a simpatia e a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Messias tem sido aconselhado a pedir demissão para evitar mais desgastes.

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“Como uma pessoa que foi indicada para o Supremo Tribunal Federal e foi rejeitada pelo Senado com apoio de juízes da Suprema Corte tem condições de defender o governo perante os ministros? Messias está fragilizado no posto”, define um auxiliar de Lula.

Segundo assessores do petista, um pedido de demissão seria uma saída honrosa diante do desgaste que Messias acumulou ao longo de cinco meses de espera para ser sabatinado pelo Senado.

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Petistas mais inflamados chegaram a defender que o chefe da AGU fosse deslocado para o Ministério da Justiça para conduzir uma caça às bruxas contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), opção sumariamente descartada por Lula.

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