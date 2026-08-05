Ciclogênese explosiva: entenda o fenômeno que afeta o Sul do Brasil

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A expressão "ciclogênese explosiva" costuma aparecer em alertas meteorológicos e pode causar preocupação. O termo, embora pareça alarmante, descreve um processo de formação de ciclones que ocorre de maneira muito rápida e intensa, resultando em fenômenos climáticos severos que exigem atenção e cuidados da população, especialmente na Região Sul do Brasil.

O que é ciclogênese explosiva?

A ciclogênese explosiva é um processo meteorológico caracterizado pela formação e intensificação extremamente rápida de um sistema de baixa pressão, ou ciclone. O fenômeno ocorre quando a pressão atmosférica no centro do sistema cai 24 milibares ou mais em um período de 24 horas, dando origem a um evento severo.

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Como uma ciclogênese explosiva se forma?

A formação de um ciclone deste tipo depende de uma combinação específica de fatores atmosféricos, que funcionam como um combustível para sua rápida intensificação. O processo geralmente segue três etapas principais:

Encontro de massas de ar: tudo começa com o choque entre uma massa de ar quente e úmida, vinda de regiões tropicais, e uma massa de ar muito fria e seca, de origem polar. Queda de pressão: o forte contraste de temperatura e umidade entre essas duas massas de ar provoca uma queda muito acentuada e rápida da pressão atmosférica em um ponto específico. Intensificação do ciclone: com a pressão despencando, o ar começa a girar em alta velocidade em torno desse centro de baixa pressão, formando um ciclone que ganha força de forma acelerada. Por essa característica, o sistema resultante é popularmente chamado de "ciclone-bomba".

Quais são os perigos de uma ciclogênese explosiva?

Um ciclone formado por este processo pode trazer consequências significativas para as áreas atingidas. Os principais riscos associados ao fenômeno incluem:

Ventos muito fortes: as rajadas podem facilmente ultrapassar os 100 km/h, com potencial para destelhar casas, derrubar árvores e postes de energia.

Chuvas intensas e volumosas: a grande quantidade de chuva em um curto espaço de tempo eleva o risco de inundações, alagamentos e deslizamentos de terra.

Agitação marítima e ressaca: o vento forte provoca ondas muito grandes no mar, representando perigo para a navegação e para as estruturas localizadas na orla.

Queda brusca de temperatura: geralmente, após a passagem do ciclone, a massa de ar polar avança, causando uma queda acentuada nos termômetros.

Ciclogênese explosiva e ciclone extratropical são a mesma coisa?

Não exatamente, mas os termos estão diretamente relacionados. A ciclogênese explosiva é o processo de formação rápida e intensa. O ciclone extratropical é o sistema meteorológico que resulta desse processo. Portanto, uma ciclogênese explosiva dá origem a um ciclone extratropical muito intenso. Vale ressaltar que nem toda ciclogênese explosiva resulta necessariamente em um ciclone bomba devastador, pois o sistema pode sofrer variações durante seu desenvolvimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.