Ex-jornalista da TV Globo é socorrido após surto psicótico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jornalista Darino Sena, ex-apresentador do “Globo Esporte” na TV Bahia, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de sábado (1º/8). O atendimento ocorreu na Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador, após uma ocorrência de aparente surto psicótico.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 23h. A denúncia informava que um homem, vestindo apenas roupa íntima, ameaçava agredir pessoas que passavam pelo local. Ao chegarem, os policiais identificaram Darino Sena e iniciaram um diálogo, momento em que ele não se mostrou agressivo.

darino sena endoidou de vez pic.twitter.com/uEtdGB9wit — ds (@DS28_06) August 2, 2026

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Pouco depois, a situação mudou quando o jornalista se aproximou do monumento da Cruz Caída. No local, ele demonstrou um comportamento alterado e ameaçou se lançar. Diante do perigo, os policiais acionaram o Samu para prestar apoio.

Após a chegada do reforço e da equipe médica, Darino Sena foi contido com segurança. Ele foi encaminhado por uma ambulância para receber atendimento médico especializado. Ninguém ficou ferido durante o episódio, e a Polícia Civil informou não ter registrado ocorrências na região.

Vídeos que mostram o ex-apresentador de cueca na Praça da Cruz Caída foram compartilhados em aplicativos de mensagens. Em um dos registros, uma mulher faz uma acusação de agressão envolvendo o jornalista, mas não há confirmação oficial sobre a alegação.

O nome de Darino Sena é um dos mais buscados no Google Brasil nesta segunda-feira, registrando um aumento de mais de mil por cento nas últimas 24 horas, segundo o Google Trends.

Quem é Darino Sena

Darino Sena tornou-se conhecido na Bahia por sua atuação na TV Bahia, afiliada da Globo, e na TV Aratu, parceira do SBT. Ao longo da carreira, ele apresentou programas de esporte e entretenimento, além de cobrir o futebol baiano.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.