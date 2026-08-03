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Agosto não terá feriados nacionais, mas tem nove datas regionais

Em BH, o dia 15 de agosto é feriado, em celebração à Nossa Senhora da Boa Viagem

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03/08/2026 09:23

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Feriado nacional ou ponto facultativo: entenda a diferença
Mês de agosto não tem feriados nacionais, mas tem nove feriados regionais crédito: depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de agosto não conta com feriados nacionais, ainda que 2026 seja o ano em que os trabalhadores brasileiros têm a maior quantidade de feriados nacionais que caem em dias úteis da última década, com nove das dez datas comemorativas que proporcionam folga na semana.

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Em agosto, somando feriados estaduais e municipais das capitais, são nove datas comemorativas em diferentes regiões do país.

No dia 5, quarta-feira, a Paraíba comemora a fundação do estado e da capital, João Pessoa, em data que é feriado estadual. O dia coincide com a festa da padroeira paraibana, Nossa Senhora das Neves.

 

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Quatro celebrações acontecem em 15 de agosto, em um sábado. O estado do Tocantins comemora o dia do Senhor do Bonfim, enquanto Fortaleza e Belo Horizonte celebram o dia de suas padroeiras, Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Boa Viagem, respectivamente.

No mesmo dia 15, é feriado estadual no Pará, que celebra sua data magna: a integração da antiga província do Grão-Pará à Independência do Brasil. Na época, foi uma importante ruptura entre brasileiros e Portugal.

Em seguida, no dia 16 de agosto, é feriado em Teresina. A capital do Piauí faz aniversário. Em 26 de agosto, é a vez de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, comemorar a fundação da cidade.

Finalmente, em 27 de agosto, Maceió, capital alagoana, celebra o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora dos Prazeres.

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Próximos feriados nacionais

Em 2026, ainda há seis feriados nacionais por vir.

  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil;
  • 12 de outubro (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;
  • 2 de novembro (segunda-feira): Dia de Finados;
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República;
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal.

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