Agosto não terá feriados nacionais, mas tem nove datas regionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de agosto não conta com feriados nacionais, ainda que 2026 seja o ano em que os trabalhadores brasileiros têm a maior quantidade de feriados nacionais que caem em dias úteis da última década, com nove das dez datas comemorativas que proporcionam folga na semana.

Em agosto, somando feriados estaduais e municipais das capitais, são nove datas comemorativas em diferentes regiões do país.

No dia 5, quarta-feira, a Paraíba comemora a fundação do estado e da capital, João Pessoa, em data que é feriado estadual. O dia coincide com a festa da padroeira paraibana, Nossa Senhora das Neves.

Quatro celebrações acontecem em 15 de agosto, em um sábado. O estado do Tocantins comemora o dia do Senhor do Bonfim, enquanto Fortaleza e Belo Horizonte celebram o dia de suas padroeiras, Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Boa Viagem, respectivamente.

No mesmo dia 15, é feriado estadual no Pará, que celebra sua data magna: a integração da antiga província do Grão-Pará à Independência do Brasil. Na época, foi uma importante ruptura entre brasileiros e Portugal.

Em seguida, no dia 16 de agosto, é feriado em Teresina. A capital do Piauí faz aniversário. Em 26 de agosto, é a vez de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, comemorar a fundação da cidade.

Finalmente, em 27 de agosto, Maceió, capital alagoana, celebra o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora dos Prazeres.

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Próximos feriados nacionais

Em 2026, ainda há seis feriados nacionais por vir.