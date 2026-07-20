Por que a terça-feira de carnaval ainda não é um feriado nacional?
Apesar de ser uma folga tradicional em todo o país, a data não está na lista oficial de feriados; entenda o motivo e como cada estado e cidade decide
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A terça-feira de carnaval, uma das datas mais celebradas no Brasil, costuma gerar uma dúvida recorrente entre os trabalhadores: é ou não um feriado nacional? Apesar da ampla adesão e da paralisação de muitas atividades, a resposta é não. A folga durante o período não está prevista em lei federal, e sua definição depende de decisões locais de estados e municípios.
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Essa tradição de descanso remonta ao funcionalismo público, para o qual o governo federal geralmente decreta ponto facultativo. Em 2026, por exemplo, a medida se estende da segunda-feira, 16 de fevereiro, até as 14h da Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, mas vale, a princípio, apenas para os servidores federais. A partir daí, estados e municípios seguem o mesmo caminho ou criam suas próprias leis sobre o tema.
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O carnaval é feriado oficial?
Não, a terça-feira de carnaval não é um feriado nacional. Legalmente, a data é considerada ponto facultativo na maior parte do país. Isso significa que a decisão de conceder folga aos funcionários do setor privado fica a critério das empresas, geralmente por meio de acordos individuais ou coletivos.
Como a folga do carnaval é definida
A autonomia para transformar o carnaval em feriado oficial pertence aos estados e municípios. Um exemplo é o estado do Rio de Janeiro, que possui uma lei específica que estabelece a terça-feira de carnaval como feriado em todo o seu território. Outros estados e cidades também podem ter suas próprias legislações. Onde não há uma lei específica, a folga para o setor privado é negociada diretamente entre empregadores e empregados.
Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?
Feriado é uma data de descanso obrigatório, prevista em lei, na qual o trabalho é proibido, exceto para serviços essenciais. Caso o empregado trabalhe, deve receber o pagamento em dobro ou ter direito a uma folga compensatória. Já o ponto facultativo é um dia útil normal para o setor privado, e a dispensa do trabalho é opcional, sem direito a pagamento extra se não houver acordo.
Quais são os feriados nacionais oficiais?
A legislação brasileira estabelece uma lista de feriados nacionais que devem ser observados em todo o território. A relação oficial inclui as seguintes datas:
1º de janeiro: Confraternização Universal
Data móvel: Paixão de Cristo
21 de abril: Tiradentes
1º de maio: Dia Mundial do Trabalho
7 de setembro: Independência do Brasil
12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida
2 de novembro: Finados
15 de novembro: Proclamação da República
20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (instituído como feriado nacional em 2024)
25 de dezembro: Natal
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.