Carnaval 2026: veja o calendário de feriados e programe suas folgas

O ano mal começou e já estamos de olho nas pausas; confira todas as datas de feriados nacionais e pontos facultativos para planejar suas viagens

12/02/2026 16:50

Carnaval 2026: veja o calendário de feriados e programe suas folgas
Calendário de 2026 detalha os primeiros meses do ano, incluindo o Carnaval em fevereiro, para planejamento de folgas e feriados. crédito: Matheus Bertelli/ Pexels

O Carnaval de 2026 se aproxima e a dúvida de sempre retorna: é feriado nacional? A resposta curta é não. Para a maioria dos brasileiros, a data é ponto facultativo, ou seja, a folga depende de um acordo com o empregador ou de legislação local. Por isso, é essencial se planejar com antecedência para garantir os dias de descanso.

Por ser uma data móvel, calculada com base na Páscoa, o Carnaval em 2026 terá a segunda-feira no dia 16 de fevereiro e a terça-feira no dia 17. A Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim da folia para muitos, cai no dia 18 de fevereiro, sendo ponto facultativo até as 14h. Vale lembrar que alguns locais, como o estado do Rio de Janeiro, possuem leis próprias que estabelecem o Carnaval como feriado oficial.

Dada essa flexibilidade, é fundamental que o trabalhador verifique os acordos coletivos de sua categoria e a política interna da empresa para confirmar o recesso. Para quem já está de olho no calendário para programar viagens ou outras pausas, o planejamento é a chave para aproveitar todas as oportunidades do ano.

Feriados nacionais de 2026

O ano de 2026 terá nove feriados nacionais oficiais. A boa notícia para quem gosta de emendas é que a maioria das datas cai em dias de semana, criando diversas possibilidades de fins de semana prolongados. Confira a lista completa para não perder nenhuma oportunidade de descanso:

  • 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal

  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes

  • 1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho

  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados

  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República

  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

Principais pontos facultativos

Além dos feriados obrigatórios, o governo federal define datas como ponto facultativo, principalmente para o serviço público. Essas pausas geralmente são adotadas também pelo setor privado, mas a decisão final é de cada empresa. Fique atento às principais datas para se programar:

