Carnaval 2026: veja o calendário de feriados e programe suas folgas
O ano mal começou e já estamos de olho nas pausas; confira todas as datas de feriados nacionais e pontos facultativos para planejar suas viagens
O Carnaval de 2026 se aproxima e a dúvida de sempre retorna: é feriado nacional? A resposta curta é não. Para a maioria dos brasileiros, a data é ponto facultativo, ou seja, a folga depende de um acordo com o empregador ou de legislação local. Por isso, é essencial se planejar com antecedência para garantir os dias de descanso.
Por ser uma data móvel, calculada com base na Páscoa, o Carnaval em 2026 terá a segunda-feira no dia 16 de fevereiro e a terça-feira no dia 17. A Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim da folia para muitos, cai no dia 18 de fevereiro, sendo ponto facultativo até as 14h. Vale lembrar que alguns locais, como o estado do Rio de Janeiro, possuem leis próprias que estabelecem o Carnaval como feriado oficial.
Dada essa flexibilidade, é fundamental que o trabalhador verifique os acordos coletivos de sua categoria e a política interna da empresa para confirmar o recesso. Para quem já está de olho no calendário para programar viagens ou outras pausas, o planejamento é a chave para aproveitar todas as oportunidades do ano.
Feriados nacionais de 2026
O ano de 2026 terá nove feriados nacionais oficiais. A boa notícia para quem gosta de emendas é que a maioria das datas cai em dias de semana, criando diversas possibilidades de fins de semana prolongados. Confira a lista completa para não perder nenhuma oportunidade de descanso:
1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal
3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
21 de abril (terça-feira): Tiradentes
1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho
7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
2 de novembro (segunda-feira): Finados
15 de novembro (domingo): Proclamação da República
25 de dezembro (sexta-feira): Natal
Principais pontos facultativos
Além dos feriados obrigatórios, o governo federal define datas como ponto facultativo, principalmente para o serviço público. Essas pausas geralmente são adotadas também pelo setor privado, mas a decisão final é de cada empresa. Fique atento às principais datas para se programar:
16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval
18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.