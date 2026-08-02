Mega-Sena 3039 acumula e vai a R$ 135 milhões; 7 mineiros acertam a quina

ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3039 sorteadas neste domingo (2/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 135 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (4/8).

A Mega-Sena 3039 teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58 . Veja as outras loterias sorteadas neste domingo.

Entre os 86 ganhadores da quina da Mega-Sena tem sete apostas mineiras.

As apostas de Minas que acertaram a quina da Mega-Sena são de Contagem, Medina, Nova Lima, Sarzedo, Uberlândia, Vespasiano e Viçosa.

A aposta de Contagem foi um bolão de nove dezenas e quatro cotas. Os apostadores vão dividir prêmio de R$ 183.729,00 - cerca de R$ 47 mil para cada um. O jogo feito em Nova Lima também foi um bolão, com seis números e dois cotistas - ambos vão dividir prêmio de R$ 45.932,00 - quase R$ 23 mil para cada.

Outro bolão foi feito em Sarzedo, com 10 dezenas e 18 cotistas. Eles vão dividir um prêmio de R$ 229.661,28 - cerca de R$ 12,7 mil para cada apostador.

As outras apostas foram simples. Destaque para o jogo de Uberlândia, em que um apostador jogou 10 dezenas pela internet e acertou 5 números. Ele também vai levar R$ 229.661,28. Os outros ganhadores de 5 dezenas faturam um prêmio de R$ 45.932,28.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.