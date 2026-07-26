Mega-Sena 3036 e outras loterias: confira os números sorteados (26/7)

A Caixa sorteou neste domingo (26/7), às 11h, os concursos da Mega-Sena 3036, Lotofácil 3745, Quina 7075, Timemania 2420, +Milionária 375 e Dia de Sorte 1255.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste domingo (26/7)

Mega-Sena 3036 – R$ 70 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 21 - 43 - 50 - 05 - 33 - 12



Lotofácil 3745 – R$ 5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 22 - 21 - 13 - 19 - 24 - 04 - 08 - 12 - 07 - 02 - 06 - 05 - 10 - 01 - 09

Quina 7075 – R$ 22 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 04 - 20 - 50 - 73 - 02



Timemania 2420 – R$ 5,2 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 78 - 72 - 77 - 02 - 76 - 14 - 21

Time do Coração: 25 - Caxias/RS



Dia de Sorte 1255 – R$ 300 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 05 - 20 - 31 - 06 - 28- 25 - 14

Mês da Sorte: 11 - novembro



+Milionária 375 – R$ 76 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 02 - 29 - 25 - 15 - 06 - 19

Trevos da sorte: 4 e 3



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.