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Mega-Sena 3035 acumula e vai a R$ 70 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 49 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

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23/07/2026 22:14 - atualizado em 23/07/2026 22:15

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Mega-Sena: mulher prova acordo verbal e ganha R$ 1,2 milhão do ex
Formulários da Mega-Sena ilustram a disputa judicial por prêmio de bolão que condenou ex-companheiro em Santa Catarina. crédito: Divulgação

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3035, sorteadas pela Caixa nesta quinta-feira (23/7). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 70 milhões no próximo sorteio, neste sábado (25/7).

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A Mega-Sena 3035 teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 – 07 – 17 – 51 – 56 – 59. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 49 ganhadores da quina da Mega-Sena, quatro apostas são de Minas Gerais: Belo Horizonte, Betim, Montes Claros e Uberlândia.

Cada apostador vai levar R$ 41.401,04.

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Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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