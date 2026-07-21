Mega-Sena acumula e vai a R$ 62 milhões; 4 mineiros acertam 5 números

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3034, sorteadas na noite desta terça-feira (21/7), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Quatro apostas de Minas Gerais bateram na trave ao acertar cinco números. O valor estimado para o próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (23/7), às 21h, é de R$ 62 milhões.

Os números sorteados foram: 08 – 28 – 30 – 37 – 39 – 60.

Das 22 apostas ganhadoras das cinco dezenas, quatro são de Minas e todas eram simples – Belo Horizonte, Ipatinga, Montes Claros e Uberlândia – e cada uma receberá R$ 79.843,32. Para os quatro acertos, foram 2.287 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 1.266,03.

Quem pretende tentar a sorte na Mega-Sena precisa acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. O valor da aposta com seis dezenas é de R$ 6.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.