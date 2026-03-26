Os números que mais saem na Mega-Sena: mitos e verdades estatísticas
Existe alguma dezena 'mágica'? Analisamos o histórico de sorteios para mostrar quais números aparecem com mais frequência e o que a matemática diz sobre isso
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Com o prêmio da Mega-Sena frequentemente acumulado, milhões de brasileiros voltam a sonhar com a aposta certeira. Uma das estratégias mais comuns é buscar os números que mais saem na história do concurso, na esperança de encontrar um padrão vencedor. Embora as estatísticas mostrem que algumas dezenas realmente apareceram com mais frequência, a matemática explica por que isso não aumenta suas chances de ganhar.
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O fato é que cada sorteio é um evento independente. As bolinhas numeradas não têm memória e, a cada concurso, todas as 60 dezenas disponíveis no volante têm exatamente a mesma probabilidade de serem sorteadas. O histórico de resultados serve como uma curiosidade, mas não como uma ferramenta de previsão para os próximos jogos.
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Os números mais sorteados na história
Analisar o histórico dos sorteios revela uma tendência, ainda que puramente estatística. Alguns números de fato foram vistos com mais frequência nos resultados desde o início do concurso. De acordo com dados atualizados até março de 2026, as dezenas que mais apareceram nos sorteios são:
Dezena 10: considerada a mais "quente", foi sorteada 352 vezes.
Dezena 53: segue de perto, aparecendo 339 vezes.
Dezena 05: um clássico entre as mais sorteadas, com 323 aparições.
Dezenas 37, 34 e 33: também figuram constantemente no topo da lista, com 324, 321 e 318 aparições, respectivamente.
Por outro lado, existem também as dezenas "frias", que raramente aparecem. Números como o 26, por exemplo, estão entre os menos sorteados. Contudo, essa informação também não representa uma vantagem, pois a probabilidade de saírem no próximo concurso é a mesma de qualquer outra dezena.
A verdade por trás da probabilidade
A matemática por trás dos sorteios é clara e direta. A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Essa probabilidade é a mesma para qualquer combinação de números que você escolher, seja ela baseada nos mais sorteados ou em datas de aniversário.
Apostar nos números que mais saem é tão válido quanto usar qualquer outro critério pessoal. A escolha das dezenas é uma questão de preferência, já que o fator determinante é exclusivamente a sorte. Portanto, enquanto as estatísticas podem alimentar a imaginação dos apostadores, a única certeza é que o resultado de cada sorteio continuará sendo imprevisível.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.