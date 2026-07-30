Mega-Sena 3038 e outras loterias: confira os números sorteados (30/7)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (30/7), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3038, Lotofácil 3749, Quina 7079, Timemania 2422 e Dia de Sorte 1259.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Loterias desta quinta-feira (30/7)

Mega-Sena 3038 – R$ 86 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 64.733,96

4 acertos: 2.549 apostas ganhadoras, R$ 1.716,31

Próximo sorteio (2/8): R$ 100 milhões

Lotofácil 3749 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Uma aposta simples realizada na Loteria Altoé, de Linhares-ES, acertou as 15 dezenas do concurso 3749 da Lotofácil e receberá o prêmio de R$ 1.290.821,15.

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.290.821,15

14 acertos: 334 apostas ganhadoras, R$ 1.157,63

13 acertos: 10.011 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 107.424 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 514.915 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (31/7): R$ 8 milhões



Quina 7079 – R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 03 – 29 – 46 – 50 – 55

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 10.490,57

3 acertos: 1.852 apostas ganhadoras, R$ 124,07

2 acertos: 48.427 apostas ganhadoras, R$ 4,74

Próximo sorteio (31/7): R$ 1,2 milhão



Timemania 2422 – R$ 5,7 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 11 – 19 – 21 – 24 – 34 – 68 – 78

Time do coração: Tombense-MG

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 26.817,12

5 acertos: 85 apostas ganhadoras, R$ 1.802,83

4 acertos: 1.760 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 17.620 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 3.433 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio (2/8): R$ 6 milhões



Dia de Sorte 1259 – R$ 400 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 – 03 – 07 – 15 – 18 – 27 – 28

Mês da Sorte: Abril

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05

5 acertos: 1.085 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 13.598 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (31/7): R$ 600 mil

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05

5 acertos: 1.085 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 13.598 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (31/7): R$ 600 mil

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05

5 acertos: 1.085 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 13.598 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (31/7): R$ 600 mil

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05

5 acertos: 1.085 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 13.598 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (31/7): R$ 600 mil

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05

5 acertos: 1.085 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 13.598 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

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Próximo sorteio (31/7): R$ 600 mil