Lotofácil 3748, Quina 7078 e mais: confira os números sorteados (29/7)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (29/7), às 21h, os concursos da Lotofácil 3748, Quina 7078, Lotomania 2456, Dupla-Sena 2989, +Milionária 376, Dia de Sorte 1258 e Super Sete 879.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Loterias desta quarta-feira (29/7)

Lotofácil 3748 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 25

Duas apostas simples – de Campauã-MS e Santo André-SP – acertaram as 15 dezenas e cada uma receberá o prêmio de R$ 698.476,50.

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 698.476,50

14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 1.452,92

13 acertos: 8.998 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 90.621 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 469.925 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (30/7): R$ 2 milhões



Quina 7078 – R$ 26 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 16 – 31 – 55 – 66 – 71

Uma aposta simples realizada na lotérica Sorte Grande, de Campo Grande-MS, acertou as cinco dezenas do concurso 7078 da Quina e receberá o prêmio de R$ 26.123.132,04.

Premiação

5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 26.123.132,04

4 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 11.030,23

3 acertos: 4.732 apostas ganhadoras, R$ 133,19

2 acertos: 120.348 apostas ganhadoras, R$ 5,23

Próximo sorteio (30/7): R$ 600 mil

Lotomania 2956 – R$ 4,5 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 08 – 18 – 22 – 23 – 30 – 31 – 32 – 42 – 43 – 49 – 59 – 63 – 64 – 66 – 69 – 75 – 78 – 80 – 84 – 89

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 216.935,40

18 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 2.378,68

17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 258,74

16 acertos: 3.186 apostas ganhadoras, R$ 42,55

15 acertos: 13.101 apostas ganhadoras, R$ 10,34

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio (31/7): R$ 5 milhões

+Milionária 376 – R$ 77 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 35 – 38 – 40 – 45

Trevos da sorte: 3 – 4

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 37.160,55

4 acertos + 2 trevos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.286,81

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 790 apostas ganhadoras, R$ 186,08

3 acertos + 2 trevos: 1.123 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 8.538 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 10.162 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 76.571 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (2/8): R$ 79 milhões



Dupla Sena 2989 – R$ 150 mil

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 13 – 22 – 36 – 44 – 46 – 47

2º sorteio: 04 – 06 – 08 – 19 – 21 – 44

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 6 apostas ganhadoras R$ 4.835,44

4 acertos: 321 apostas ganhadoras R$ 103,29

3 acertos: 5.941 apostas ganhadoras R$ 2,79

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 11 apostas ganhadoras R$ 2.373,76

4 acertos: 344 apostas ganhadoras R$ 96,38

3 acertos: 6.273 apostas ganhadoras R$ 2,64

Próximo sorteio (31/7): R$ 270 mil

Dia de Sorte 1258 – R$ 300 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 – 06 – 12 – 14 – 23 – 26 – 27

Mês da Sorte: Julho

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.634,87

5 acertos: 708 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 8.592 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 29.270 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (30/7): R$ 400 mil

Super Sete 879 – R$ 4,2 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 3

Coluna 2: 4

Coluna 3: 7

Coluna 4: 1

Coluna 5: 9

Coluna 6: 4

Coluna 7: 2

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.277,05

5 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 611,77

4 acertos: 876 apostas ganhadoras, R$ 55,17

3 acertos: 6.959 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (31/7): R$ 4,3 milhões



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.