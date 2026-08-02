Mega-Sena 3039 e outras loterias: confira os números sorteados (2/8)

A Caixa sorteia neste domingo (2/8), às 11h, os concursos da Mega-Sena 3039, Lotofácil 3751, Quina 7081, Timemania 2423, +Milionária 377 e Dia de Sorte 1261.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste domingo (2/8)

Mega-Sena 3039 – R$ 100 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 45.932,28

4 acertos: 6.332 apostas ganhadoras, R$ 1.028,31

Próximo sorteio: R$ 135 milhões (4/8)



Lotofácil 3751 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.799.546,99 (Ribeirão das Neves)

14 acertos: 282 apostas ganhadoras, R$ 1.911,47

13 acertos: 8.748 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 97.223 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 494.881 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (3/8)

Quina 7081 – R$ 2 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 14 - 22 - 28 - 40 - 45

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 6.530,93

3 acertos: 3.184 apostas ganhadoras, R$ 101,58

2 acertos: 73.340 apostas ganhadoras, R$ 4,41

Próximo sorteio: R$ 3 milhões (3/8)



Timemania 2423 – R$ 6 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 08 - 25 - 26 - 28 - 50 - 77 - 80

Time do Coração: Tombense/MG



Dia de Sorte 1261 – R$ 800 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 - 08 - 14 - 19 - 24 - 27 - 28

Mês da Sorte: Outubro

Premiação

7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 775.314,04 (Rio de Janeiro)

6 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.136,38

5 acertos: 1.219 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.621 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 61.736 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 100 mil (3/8)





+Milionária 377 – R$ 79 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 01 - 14 - 15 - 21 - 30 - 47

Trevos da sorte: 4 e 6



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.