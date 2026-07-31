Lotofácil 3750, Quina 7080 e mais: confira os números sorteados (31/7)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (31/7), às 21h, os concursos da Lotofácil 3750, Quina 7080, Lotomania 2957, Dupla-Sena 2990, Dia de Sorte 1260 e Super Sete 880.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.



Loterias desta sexta-feira (31/7)

Lotofácil 3750 – R$ 8 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

Três apostas, de Serra/ES, Teresópolis/RJ e Balneário Camboriú/SC, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 2,4 milhões.

Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.417.456,47

14 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 1.656,55

13 acertos: 17.526 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 208.331 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1.114.183 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (1º/8)

Quina 7080 – R$ 1,2 milhão

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 02 - 19 - 24 - 39 - 49

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.847,59

3 acertos: 3.212 apostas ganhadoras, R$ 84,67

2 acertos: 71.594 apostas ganhadoras, R$ 3,79

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (1º/8)

Lotomania 2957 – R$ 5 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 35 - 37 - 38 - 46 - 54 - 72 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 91 - 00



Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 85.134,71

18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.248,28

17 acertos: 734 apostas ganhadoras, R$ 217,47

16 acertos: 3.903 apostas ganhadoras, R$ 40,89

15 acertos: 16.035 apostas ganhadoras, R$ 9,95

0 acerto: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 6,2 milhões (3/8)

Dupla Sena 2990 – R$ 270 mil

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 11 - 13 - 14 - 25 - 35 - 38

2º sorteio: 07 - 15 - 19 - 23 - 40 - 46

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.598,72

4 acertos: 302 apostas ganhadoras R$ 130,16

3 acertos: 6.078 apostas ganhadoras R$ 3,23

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 3.869,42

4 acertos: 336 apostas ganhadoras R$ 116,98

3 acertos: 6.260 apostas ganhadoras R$ 3,13

Próximo sorteio: R$ 450 mil (3/8)

Dia de Sorte 1260 – R$ 600 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 09 - 11 - 15 - 21 - 30

Mês da Sorte: 04 (ABRIL)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.043,18

5 acertos: 934 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 12.162 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 38.402 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 800 mil (1º/8)

Super Sete 880 – R$ 4,3 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 7

Coluna 2: 0

Coluna 3: 4

Coluna 4: 3

Coluna 5: 5

Coluna 6: 8

Coluna 7: 7

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.330,37

5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 1.513,60

4 acertos: 880 apostas ganhadoras, R$ 67,08

3 acertos: 7.754 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 4,5 milhões (3/8)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.