Lotofácil 3750, Quina 7080 e mais: confira os números sorteados (31/7)
Caixa também sorteou os concursos da Lotomania, Dupla-Sena, Dia de Sorte e Super Sete nesta sexta-feira (31/7), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta sexta-feira (31/7), às 21h, os concursos da Lotofácil 3750, Quina 7080, Lotomania 2957, Dupla-Sena 2990, Dia de Sorte 1260 e Super Sete 880.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias desta sexta-feira (31/7)
Lotofácil 3750 – R$ 8 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
Três apostas, de Serra/ES, Teresópolis/RJ e Balneário Camboriú/SC, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 2,4 milhões.
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.417.456,47
14 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 1.656,55
13 acertos: 17.526 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 208.331 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 1.114.183 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 2 milhões (1º/8)
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Quina 7080 – R$ 1,2 milhão
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 02 - 19 - 24 - 39 - 49
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.847,59
3 acertos: 3.212 apostas ganhadoras, R$ 84,67
2 acertos: 71.594 apostas ganhadoras, R$ 3,79
Próximo sorteio: R$ 2 milhões (1º/8)
Lotomania 2957 – R$ 5 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 35 - 37 - 38 - 46 - 54 - 72 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 91 - 00
Premiação
20 acertos: Não houve acertador
19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 85.134,71
18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.248,28
17 acertos: 734 apostas ganhadoras, R$ 217,47
16 acertos: 3.903 apostas ganhadoras, R$ 40,89
15 acertos: 16.035 apostas ganhadoras, R$ 9,95
0 acerto: Não houve acertador
Próximo sorteio: R$ 6,2 milhões (3/8)
Dupla Sena 2990 – R$ 270 mil
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas
1º sorteio: 11 - 13 - 14 - 25 - 35 - 38
2º sorteio: 07 - 15 - 19 - 23 - 40 - 46
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 8.598,72
4 acertos: 302 apostas ganhadoras R$ 130,16
3 acertos: 6.078 apostas ganhadoras R$ 3,23
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 3.869,42
4 acertos: 336 apostas ganhadoras R$ 116,98
3 acertos: 6.260 apostas ganhadoras R$ 3,13
Próximo sorteio: R$ 450 mil (3/8)
Dia de Sorte 1260 – R$ 600 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 02 - 03 - 09 - 11 - 15 - 21 - 30
Mês da Sorte: 04 (ABRIL)
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.043,18
5 acertos: 934 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 12.162 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: 38.402 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 800 mil (1º/8)
Super Sete 880 – R$ 4,3 milhões
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1: 7
Coluna 2: 0
Coluna 3: 4
Coluna 4: 3
Coluna 5: 5
Coluna 6: 8
Coluna 7: 7
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.330,37
5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 1.513,60
4 acertos: 880 apostas ganhadoras, R$ 67,08
3 acertos: 7.754 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 4,5 milhões (3/8)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.