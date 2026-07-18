Caixa encerra sorteios das loterias aos sábados; veja o novo dia e horário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal encerrou os sorteios das loterias que ocorriam aos sábados. A partir deste fim de semana, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, que ocorriam aos sábado à noite, passarão a ser realizados às 11h dos domingos.

"A Caixa Loterias informa que, a partir de 19 de julho de 2026, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas realizados aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo", afirmou em comunicado.



As apostas poderão ser feitas até as 22h dos sábados. Os bolões podem ser realizados nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes de cada concurso.



"Permanecem inalteradas todas as demais características dos produtos, mecânica de apostas, valores, probabilidades e estrutura de premiação", ressaltou a Caixa.



Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo (SP). O evento tem transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube.



Veja como jogar



Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha



- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"



- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha



- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo



- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay



- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra



- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"



- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"



- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada



Pelo aplicativo



- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS



- Após a introdução, faça login ou cadastre-se



- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"



- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela



- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"



- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"



- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay



- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra



- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não



Pelo Internet Banking



- Se tiver conta na Caixa, acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha



- Clique em loterias



- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)



- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)



- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"



- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"



- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento



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- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.