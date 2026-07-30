Mega-Sena 3038 acumula e vai a R$ 100 milhões; 4 mineiros batem na trave

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3038, sorteadas na noite desta quinta-feira (30/7), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Quatro apostas de Minas Gerais bateram na trave ao acertar cinco números. O valor estimado para o próximo sorteio, que acontece no domingo (2/8), às 11h, é de R$ 100 milhões.

Os números sorteados foram: 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50.

Das 41 apostas ganhadoras das cinco dezenas, quatro são de Minas – Belo Horizonte (2), Ipatinga e Uberaba – e cada uma receberá R$ R$ 64.733,96. Para os quatro acertos, foram 2.549 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 1.716,31.

Quem pretende tentar a sorte na Mega-Sena precisa acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. O valor da aposta com seis dezenas é de R$ 6.

Vale lembrar que a Caixa mudou o dia dos sorteios das loterias nos fins de semana: agora corre aos domingos, às 11h. Apostadores podem fazer sua fé até as 22h de sábado, para apostas simples. Quem juntar um grupo para tentar a sorte tem até as 10h45 de domingo para realizar os bolões.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.