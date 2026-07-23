Ocultação de cadáver: que crime é este e qual a pena prevista em lei?

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Em casos de homicídio, não é raro que o autor do crime tente se livrar do corpo da vítima para encobrir seus rastros e dificultar as investigações. No entanto, essa atitude constitui um crime autônomo e grave previsto na legislação brasileira: a ocultação de cadáver. Entender como a lei trata esse ato é fundamental para compreender por que a pena de um assassino pode ser aumentada.

O que é o crime de ocultação de cadáver?

A ocultação de cadáver é um crime previsto no artigo 211 do Código Penal. Consiste no ato de destruir, subtrair ou esconder o corpo de uma pessoa falecida, seja total ou parcialmente. A lei visa proteger o respeito aos mortos e o sentimento dos familiares.

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Para que o crime seja configurado, não é necessário que o corpo seja escondido permanentemente. A simples ação de ocultar o cadáver por um período já caracteriza o delito. A intenção do autor é geralmente dificultar a investigação ou evitar que o corpo receba um sepultamento digno.

Qual a pena prevista no Código Penal?

Reclusão: de um a três anos de prisão.

Multa: pagamento de um valor estipulado pela Justiça.

Dessa forma, um réu condenado por um homicídio qualificado (cuja pena varia de 12 a 30 anos), por exemplo, também terá a pena pelo crime de ocultação de cadáver somada à sua condenação final.

Ocultação de cadáver e homicídio são o mesmo crime?

Não, os crimes são distintos e protegem bens jurídicos diferentes. Enquanto o homicídio é um crime contra a vida, a ocultação de cadáver é um crime contra o respeito aos mortos, um sentimento que a sociedade e, principalmente, a família da vítima possuem.

Por essa razão, uma pessoa pode ser processada e condenada pelos dois crimes de forma independente. A condenação por um não exclui a do outro, já que as condutas criminosas são diferentes e ocorreram em momentos distintos, mesmo que relacionadas ao mesmo evento.

Por que esconder um corpo agrava a situação do réu?

O ato de ocultar um corpo demonstra uma frieza e um desprezo pela vítima que vão além do próprio homicídio. Para a Justiça, essa atitude revela a intenção do criminoso de garantir sua impunidade, destruindo provas e dificultando o trabalho da polícia na elucidação dos fatos.

A ocultação também prolonga o sofrimento da família, que fica impedida de realizar os ritos de despedida e obter respostas sobre o paradeiro de seu ente querido. Esse impacto emocional e a tentativa de obstruir a justiça são fatores que pesam contra o réu durante o processo judicial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.