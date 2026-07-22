Assine
overlay
Início Nacional
PARANÁ

Pai que chutou filha fazia crianças ajoelharem sobre grãos e tampinhas

Ministério Público do Paraná denunciou o homem de 31 anos pelos crimes de tortura e lesão corporal qualificada

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
22/07/2026 20:00

compartilhe

SIGA
×
Homem é flagrado chutando a filha no rosto
Homem é flagrado chutando a filha no rosto crédito: Reprodução redes sociais

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o homem de 31 anos que foi flagrado chutando a filha, de 3 anos, em uma rua de Francisco Beltrão, pelos crimes de tortura e lesão corporal qualificada. A denúncia traz novos detalhes do caso e aponta que as agressões faziam parte da rotina das crianças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o MP, o suspeito obrigava os filhos, de 3 e 5 anos, a se ajoelharem sobre tampinhas de garrafa PET e grãos de pipoca e feijão, "com o objetivo de provocar intenso sofrimento físico e mental".

Leia Mais

"A prática, além de causar dor acentuada, possui caráter humilhante e intimidatório, potencializando o sofrimento psíquico das vítimas, especialmente em razão da tenra idade das crianças, que se encontram em fase de desenvolvimento físico e emocional, com reduzida capacidade de compreensão e resistência a esse tipo de violência", afirmou o Ministério Público.

Outro episódio de violência ocorreu em 2 de julho, na residência da família. De acordo com a denúncia, o acusado agrediu o filho de 5 anos com um pedaço de madeira, atingindo o rosto da criança. O documento reúne fotografias das lesões provocadas pelas agressões.

O terceiro caso citado é o que ganhou repercussão nacional após a divulgação de um vídeo em que o homem aparece dando um chute na filha de 3 anos. Conforme a denúncia, ele caminhava com os filhos por uma rua do Bairro Industrial, em Francisco Beltrão, quando, repentinamente, agrediu a menina, que caiu sentada no chão.

Na denúncia, a Promotoria de Justiça também pediu a manutenção da prisão preventiva do acusado, que permanece detido na 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão. Para o Ministério Público, a gravidade do caso é ainda maior por se tratar de atos praticados pelo próprio pai, responsável por garantir proteção e cuidado aos filhos.

Ameaças

O homem que presenciou o episódio em que um pai chutou o resto da própria filha, de 3 anos, em Francisco Beltrão (PR), afirmou ter sido ameaçado ao tentar impedir que o pai continuasse atacando a criança. A testemunha foi identificada como José Luiz, personal trainer. 

Proprietário de uma academia em frente ao local onde a cena ocorreu, ele contou que presenciou o incidente quando a família caminhava em direção à residência.  Ao decidir intervir, o agressor teria agido com intimidação. 

"Peguei o flagrante dele fazendo aquele absurdo. Ele me ameaçou dizendo: 'Fica na tua, porque não é com você e vai sobrar para você'", relatou à TV Globo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

José Luiz também descreveu o comportamento da menina logo após receber um chute no rosto, cena que, segunda ele, ficou marcada pela expressão de incompreensão da criança diante da atitude do pai. 

Tópicos relacionados:

agressao filha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay