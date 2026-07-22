Pai que chutou filha fazia crianças ajoelharem sobre grãos e tampinhas

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o homem de 31 anos que foi flagrado chutando a filha, de 3 anos, em uma rua de Francisco Beltrão, pelos crimes de tortura e lesão corporal qualificada. A denúncia traz novos detalhes do caso e aponta que as agressões faziam parte da rotina das crianças.

Segundo o MP, o suspeito obrigava os filhos, de 3 e 5 anos, a se ajoelharem sobre tampinhas de garrafa PET e grãos de pipoca e feijão, "com o objetivo de provocar intenso sofrimento físico e mental".

"A prática, além de causar dor acentuada, possui caráter humilhante e intimidatório, potencializando o sofrimento psíquico das vítimas, especialmente em razão da tenra idade das crianças, que se encontram em fase de desenvolvimento físico e emocional, com reduzida capacidade de compreensão e resistência a esse tipo de violência", afirmou o Ministério Público.

????Pai é flagrado chutando o rosto da filha de 3 anos em rua no Paraná



Mãe da criança só descobriu a agressão quando as imagens passaram a circular na redes sociais. A Polícia Civil investiga o casohttps://t.co/xWLs1rnaXh pic.twitter.com/RJKQZ5rLph — Correio Braziliense (@correio) July 9, 2026

Outro episódio de violência ocorreu em 2 de julho, na residência da família. De acordo com a denúncia, o acusado agrediu o filho de 5 anos com um pedaço de madeira, atingindo o rosto da criança. O documento reúne fotografias das lesões provocadas pelas agressões.

O terceiro caso citado é o que ganhou repercussão nacional após a divulgação de um vídeo em que o homem aparece dando um chute na filha de 3 anos. Conforme a denúncia, ele caminhava com os filhos por uma rua do Bairro Industrial, em Francisco Beltrão, quando, repentinamente, agrediu a menina, que caiu sentada no chão.

Na denúncia, a Promotoria de Justiça também pediu a manutenção da prisão preventiva do acusado, que permanece detido na 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão. Para o Ministério Público, a gravidade do caso é ainda maior por se tratar de atos praticados pelo próprio pai, responsável por garantir proteção e cuidado aos filhos.

Ameaças



O homem que presenciou o episódio em que um pai chutou o resto da própria filha, de 3 anos, em Francisco Beltrão (PR), afirmou ter sido ameaçado ao tentar impedir que o pai continuasse atacando a criança. A testemunha foi identificada como José Luiz, personal trainer.

Proprietário de uma academia em frente ao local onde a cena ocorreu, ele contou que presenciou o incidente quando a família caminhava em direção à residência. Ao decidir intervir, o agressor teria agido com intimidação.

"Peguei o flagrante dele fazendo aquele absurdo. Ele me ameaçou dizendo: 'Fica na tua, porque não é com você e vai sobrar para você'", relatou à TV Globo.

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José Luiz também descreveu o comportamento da menina logo após receber um chute no rosto, cena que, segunda ele, ficou marcada pela expressão de incompreensão da criança diante da atitude do pai.