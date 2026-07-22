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Presidente da Câmara de Vitória sobre vídeo de xingamento: "Virou mito"

Anderson Goggi fez ofensas após o fim da sessão sem perceber que continuava ao vivo. Vídeo repercutiu nas redes sociais

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
22/07/2026 19:22 - atualizado em 22/07/2026 19:27

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Na imagem, o vereador e presidente da Câmara Municipal de VItória Anderson Goggi durante sessão na terça-feira (21/7)
Na imagem, o vereador e presidente da Câmara Municipal de VItória Anderson Goggi durante sessão na terça-feira (21/7) crédito: Reprodução/YouTube

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Vitória (ES), Anderson Goggi (Progressistas), foi flagrado fazendo xingamentos e ofensas após o encerramento da sessão ordinária de terça-feira (21/7). Sem perceber que o microfone permanecia ligado, o parlamentar teve as falas transmitidas ao vivo pela internet.

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Após levantar exaltado, Goggi afirmou: "Eu quero que se f****, que vá todo mundo tomar no ** e que o meu *** cresça". A fala foi captada integralmente pela transmissão e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Assista: 

As declarações foram registradas pela transmissão oficial da Câmara Municipal de Vitória no YouTube. Posteriormente, o trecho com os xingamentos deixou de aparecer na gravação disponibilizada pela Casa, mas o vídeo continuou circulando nas redes sociais.

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O desabafo ocorreu logo após o encerramento da sessão. Pouco antes, vereadores deixaram o plenário, provocando a falta de quórum e impedindo a votação de um pedido de abertura de uma comissão processante contra o vereador Professor Jocelino (PT). A pauta também previa a apreciação do Projeto de Lei nº 171/2026, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027.

"Mito e meme"

Na sessão desta quarta-feira (22), um dia após o episódio, Goggi comentou a repercussão do vídeo e afirmou que o caso "viralizou, virou mito e virou meme", em referência à ampla circulação das imagens nas redes sociais.

Em nota ao Correio, a Câmara Municipal de Vitória informou que os xingamentos ocorreram após o encerramento oficial da sessão. Segundo a Casa, o rito determina que o fim dos trabalhos é marcado por um registro sonoro e, por isso, a transmissão oficial contemplou todo o conteúdo da atividade legislativa. A Câmara também afirmou que a íntegra da sessão permanece disponível no canal oficial da instituição no YouTube e que, ao final da sessão desta quarta-feira (22), Anderson Goggi fez uma retratação sobre o episódio ocorrido no dia anterior

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O Correio também entrou em contato com o vereador para solicitar um posicionamento e não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.

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