Comediante é alvo de cadeirada durante apresentação em Santa Catarina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A comediante Fernanda Arantes foi agredida durante uma apresentação realizada na noite dessa sexta-feira (10/7), no Floripa Comedy Club, em Florianópolis (SC). Segundo a humorista, uma espectadora passou a insultá-la durante o show e, em seguida, arremessou uma cadeira em sua direção, atingindo sua mão.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado por Fernanda nas redes sociais. Nas imagens, a mulher faz ofensas à artista, com ataques à sua aparência física, antes de lançar a cadeira contra o palco.

Durante a confusão, a comediante pede que a espectadora seja retirada do local. "Mas eu não tô atrapalhando o show de ninguém, eu tô trabalhando", responde Fernanda enquanto a mulher continua os xingamentos.

Pouco depois, a cadeira é arremessada. Ao se proteger, a humorista é atingida na mão. "Chama a polícia para a doida ali! Chama a polícia para a maluca! Galera, não deixa ela sair", diz ela logo após a agressão.

Ainda no palco, Fernanda faz referência, em tom de ironia, ao episódio envolvendo Pablo Marçal, que foi atingido com uma cadeirada de Datena durante um debate eleitoral pela Prefeitura de São Paulo no pleito de 2024. "Nunca devia ter feito tanta piada da cadeirada do Pablo Marçal, né?”, brincou, arrancando risadas da plateia.

A equipe da humorista informou que a Polícia Militar foi chamada, mas a agressora deixou o local antes da chegada dos policiais. Até este domingo, Arantes não tinha registrado um boletim de ocorrência sobre o caso.

Casa de shows se manifestou

Em nota, o Floripa Comedy Club informou que, neste momento, não divulgará detalhes sobre o episódio por entender que o primeiro relato deve partir da própria artista.

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"Neste momento, por respeito à Fernanda e aos desdobramentos do caso, optamos por não nos manifestar publicamente. Entendemos que o primeiro relato deve partir da própria comediante. Posteriormente, sendo necessário, o Floripa Comedy Club fará seu posicionamento", afirmou a casa de shows ao G1.