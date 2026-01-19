Comediante de ‘Mr. Bean’ evitou tragédia ao assumir um avião quando o piloto desmaiou
O incidente aconteceu em 2001, enquanto ele fazia uma viagem de férias com a família pelo Quênia.Foto: Herbert Aust por Pixabay
Na ocasião, o piloto do avião desmaiou e o ator, num ato de pura coragem, assumiu o controle da aeronave.Foto: Pexels/Nur Andi Ravsanjani Gusma
Seu instinto de sobrevivência deu certo e ele conseguiu estabilizar o avião até que o piloto acordasse, salvando sua família.Foto: ThisIsEngineering/Pexels
Antes da fama, Atkinson formou-se em Engenharia Elétrica em Oxford, onde descobriu seu talento para a comédia. Conheça mais sobre ele!Foto: Standish77 at English Wikipedia
Durante o mestrado em Oxford, ele começou a colaborar com o roteirista Richard Curtis em esquetes humorísticas.Foto: Flickr Transmundi Operadora
Outro personagem marcante de Atkinson foi “Johnny English”, que ganhou três filmes, lançados em 2003, 2011 e 2018.Foto: Divulgação/Universal Studios