Comediante Conan O'Brien será novamente anfitrião do Oscar em 2027

O comediante Conan O'Brien vai apresentar a cerimônia do Oscar pela terceira vez em 2027, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (12).

O'Brien, de 63 anos, será o anfitrião da 99ª edição da festa mais importante do cinema americano, que será realizada em 14 de março em Hollywood.

"Esperamos que Conan lidere a cerimônia de forma sublime, com seu brilhantismo e humor", disseram, em um comunicado, o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e sua presidente, Lynette Howell Taylor.

O ex-apresentador de talk-show vai voltar a trabalhar com Raj Kapoor e Katy Mullan, que serão os produtores-executivos dos prêmios da Academia pela quarta vez consecutiva.

O anúncio se enquadrou na apresentação da programação da Disney, matriz de ABC, emissora a cargo da transmissão da cerimônia.

"Conan criou uma energia extraordinária em torno do Oscar", disse o presidente do Disney Television Group, Craig Erwich, em um comunicado.

"Sua voz cômica singular faz com que a noite mais importante de Hollywood seja uma das celebrações mais divertidas do ano", acrescentou.

O'Brien, ganhador de seis prêmios Emmy, ficou a cargo de vários programas televisivos noturnos, como "The Tonight Show". Atualmente, ele conduz o podcast "Conan O'Brien Needs a Friend", e o programa de viagens "Conan O'Brien Must Go" da HBO.

A audiência dos Prêmios da Academia caiu levemente este ano, quando 17,9 milhões de pessoas sintonizaram a cerimônia, transmitida pela emissora ABC e pela plataforma de streaming Hulu, ambos sob o guarda-chuva da Disney.

A 98ª edição da cerimônia premiou "Uma Batalha Após a Outra" como filme do ano, assim como seu diretor, Paul Thomas Anderson, que levou seu primeiro Oscar.

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