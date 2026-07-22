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ELEIÇÕES 2026

Presidente do PT cita "cultura golpista" e avalia levar Flávio à Justiça

Em evento com embaixadores na terça-feira (21/7), Flávio Bolsonaro propagou fake news sobre o Brasil utilizar urnas eletrônicas de empresa venezuelana

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Luíza Altoé
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Luíza Altoé
Repórter
22/07/2026 15:37 - atualizado em 22/07/2026 15:48

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21/11/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Podcast do Correio entrevista o prefeito de Araraquara e ministro-chefe da Secretaria de comunicação Social da Presidência da República Edinho Silva.
Ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva é o favorito para vencer disputa pelo PT Nacional crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Por meio de nota oficial, o presidente do PT nacional, Edinho Silva, afirmou, nesta quarta-feira (22/7), que o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) adota o mesmo método e “cultura golpista do pai” ao questionar a segurança das urnas eletrônicas brasileiras.  

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Em evento realizado na terça-feira (21/7) com embaixadores, o senador bolsonarista pediu que os países enviem “a maior quantidade de observadores possíveis” para supervisionar as eleições brasileiras, em outubro. Ele também propagou fake news sobre o Brasil utilizar urnas eletrônicas da empresa venezuelana Smartmatic, fala que já foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Edinho disse que o PT avalia as medidas judiciais cabíveis contra o que chamou de uma “ofensiva antidemocrática” e de um “método contra a democracia”. “Não podemos tolerar a desinformação e as fake news contra o nosso sistema de votação”, escreveu. 

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“Sabemos quais são as consequências dessa ofensiva antidemocrática. Como provado na investigação e, posteriormente, no julgamento da tentativa de golpe de janeiro de 23, tentar descredibilizar as urnas é método contra a nossa democracia. E o resultado pode ser gravíssimo, como a história recente demonstrou”, afirmou. 

O evento em que estava Flávio Bolsonaro — realizado em Brasília e organizado pela agência Novo Selo Comunicação e pelo site The Brazilian Report — contava com representantes das embaixadas no Brasil dos Estados Unidos, da China, de Israel, da Alemanha e do Reino Unido — além de outros 35 países. 

Também estavam presentes enviados de dois blocos: da União Europeia, que reúne 27 Estados-membros; e da Liga dos Estados Árabes, com 22 membros, incluindo Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.

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Vale lembrar que, em 2023, o TSE condenou Jair Bolsonaro à inelegibilidade. A decisão ocorreu em uma Ação de Investigação Eleitoral (AIJE) aberta para apurar a reunião com embaixadores, em julho de 2022, em que o então presidente colocou em dúvida a lisura das urnas eletrônicas, sem apresentar provas.

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