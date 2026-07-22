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Jovem se esconde em tubulação de esgoto para escapar da polícia em Olinda

Adolescente foi apreendido com revólver, drogas e até uma nota de mil cruzados; veja o vídeo do momento em que ele sai do esconderijo inusitado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/07/2026 13:16 - atualizado em 22/07/2026 13:16

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Jovem se esconde em tubulação de esgoto para escapar da polícia em Olinda
Pés de adolescente que se escondeu em tubulação de esgoto para fugir da PM em Olinda crédito: GATI / Instagram

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar em Olinda (PE) sob suspeita de tráfico de drogas nessa terça-feira (21/7). Para escapar da abordagem, o jovem mergulhou em um rio e se escondeu dentro de uma tubulação de esgoto.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram o rapaz deitado no interior do cano, sendo possível ver seus pés calçados com tênis. Ele saiu do esconderijo ao perceber a presença de um policial sobre o encanamento.

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Itens apreendidos

Após o adolescente ser retirado da água, os policiais encontraram em sua mochila um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e 82 pedras de crack. Também foram apreendidas 47 porções de maconha embaladas em sacos plásticos.

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A polícia ainda encontrou outras 91 porções da droga conhecida como “big big” e R$ 125 em dinheiro. Uma cédula de mil cruzados, que não possui mais valor comercial, também estava com o jovem.

O Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) de Olinda deteve o adolescente e o encaminhou ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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