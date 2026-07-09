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Polícia investiga lista on-line com categorias sexuais de alunas de colégio

As vítimas têm entre 14 e 17 anos e foram expostas em uma plataforma digital que classificava estudantes em categorias de cunho sexual

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
09/07/2026 15:40

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Polícia investiga lista on-line com categorias sexuais de 65 alunas de colégio em Jacarepaguá
Polícia investiga lista on-line com categorias sexuais de 65 alunas de colégio em Jacarepaguá crédito: Tupi

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma lista criada por alunos do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, que classificava colegas do sexo feminino em categorias de cunho sexual. São ao menos 65 vítimas, com idades entre 14 e 17 anos, e sete registros de ocorrência já abertos.

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A lista foi montada em uma plataforma do tipo tierlist e dividia as alunas em cinco categorias: "Goat" (sigla para Greatest of all time, "melhor de todos os tempos"), "Comeria no lucro", "Bêbado vai", "Me arrependi depois" e "Nem olharia".

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). Os suspeitos são todos menores de idade e devem começar a ser ouvidos nesta semana. O diretor da escola já prestou depoimento. A autoridade policial também solicitou a quebra do sigilo da rede social onde o material circulava. Os envolvidos poderão responder por atos análogos a injúria, difamação e submissão de adolescente a vexame e constrangimento, outros crimes podem ser incluídos conforme o inquérito avança.

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O Colégio Cruzeiro divulgou nota repudiando o episódio. A instituição afirmou que registrou boletim de ocorrência, acionou a plataforma exigindo a remoção do conteúdo já retirado do ar e que está "dando apoio às alunas e suas famílias". "Nossa função como escola é ensinar a adoção de posturas éticas, responsáveis e salvaguardar nossos alunos", diz o texto. A escola tem 164 anos de existência.

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