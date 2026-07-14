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OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia acha cabeça em possível cemitério clandestino de traficantes no Rio

Descoberta macabra ocorreu durante investigação de ataque com explosivos em associação de moradores na Zona Sudoeste

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
14/07/2026 19:19

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Polícia acha cabeça em possível cemitério clandestino de traficantes no Rio
Polícia acha cabeça em possível cemitério clandestino de traficantes no Rio crédito: Tupi

Cães farejadores da Polícia Civil localizaram uma cabeça humana em área suspeita de ser um cemitério clandestino do tráfico durante operação nesta terça-feira (14/7) em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O material será periciado para subsidiar as investigações.

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A ação foi deflagrada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) para apurar um ataque à sede da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, ocorrido na tarde de segunda-feira (13). A explosão feriu ao menos uma pessoa e danificou o imóvel. Um segundo ponto atingido foi identificado em via pública próxima.

O Esquadrão Antibomba da Core encontrou dois locais com vestígios compatíveis com artefatos explosivos improvisados. Os peritos apontam características semelhantes a explosivos lançados por drones.

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Moradores da região associam o ataque à disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho e grupos milicianos que atuam nos bairros da área. A região vem registrando confrontos frequentes entre as facções.

Operação prende 23 suspeitos na Cidade de Deus

Na mesma terça-feira, as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê. Foram presos 23 suspeitos. As equipes também desmantelaram uma central de "gatonet" e apreenderam drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor.

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A 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) abriu procedimento para investigar tanto a explosão quanto a possível ligação com o local onde a cabeça foi encontrada. Os agentes coletam imagens e buscam testemunhas. Nenhum preso foi anunciado até o momento.

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