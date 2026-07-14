Polícia acha cabeça em possível cemitério clandestino de traficantes no Rio

Cães farejadores da Polícia Civil localizaram uma cabeça humana em área suspeita de ser um cemitério clandestino do tráfico durante operação nesta terça-feira (14/7) em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O material será periciado para subsidiar as investigações.

A ação foi deflagrada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) para apurar um ataque à sede da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, ocorrido na tarde de segunda-feira (13). A explosão feriu ao menos uma pessoa e danificou o imóvel. Um segundo ponto atingido foi identificado em via pública próxima.

O Esquadrão Antibomba da Core encontrou dois locais com vestígios compatíveis com artefatos explosivos improvisados. Os peritos apontam características semelhantes a explosivos lançados por drones.

Moradores da região associam o ataque à disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho e grupos milicianos que atuam nos bairros da área. A região vem registrando confrontos frequentes entre as facções.

Operação prende 23 suspeitos na Cidade de Deus

Na mesma terça-feira, as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê. Foram presos 23 suspeitos. As equipes também desmantelaram uma central de "gatonet" e apreenderam drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor.

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A 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) abriu procedimento para investigar tanto a explosão quanto a possível ligação com o local onde a cabeça foi encontrada. Os agentes coletam imagens e buscam testemunhas. Nenhum preso foi anunciado até o momento.