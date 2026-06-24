Rio de Janeiro além da capital: 5 cidades para um bate e volta no RJ
Quer fugir da agitação da capital? Conheça destinos charmosos na serra e no litoral do estado para uma viagem curta e revigorante saindo do Rio
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Para quem vive no Rio de Janeiro e busca uma pausa da rotina agitada, o estado oferece destinos perfeitos para uma viagem curta. Seja para respirar o ar puro da serra ou aproveitar o sol em praias paradisíacas, existem opções de bate e volta que renovam as energias e cabem em um único dia, com viagens que duram poucas horas.
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Planejar uma escapada rápida é mais simples do que parece. Com destinos a menos de 200 quilômetros da capital, é possível trocar o cenário urbano por paisagens completamente diferentes. A escolha depende apenas do que você procura: tranquilidade, aventura, cultura ou gastronomia. Separamos cinco cidades que são ótimas pedidas para essa missão.
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Petrópolis: um mergulho na história
Conhecida como a Cidade Imperial, Petrópolis é um convite para voltar no tempo. A pouco mais de uma hora de carro do Rio, o destino encanta com seu clima ameno e arquitetura preservada. O Museu Imperial, antiga residência de verão de Dom Pedro II, é parada obrigatória. O Palácio de Cristal e a Catedral de São Pedro de Alcântara completam o roteiro histórico. A cidade também oferece uma gastronomia rica, com destaque para as cervejarias artesanais.
Teresópolis: aventura na serra
Vizinha de Petrópolis, Teresópolis é o destino ideal para os amantes da natureza. A cidade abriga a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, lar do famoso pico Dedo de Deus. Trilhas de diferentes níveis de dificuldade levam a cachoeiras e mirantes com vistas espetaculares. Para um programa mais leve, a Feirinha do Alto, com seu artesanato e comidas típicas, é uma excelente opção de passeio aos fins de semana.
Niterói: cultura com vista para o Rio
A uma curta travessia pela ponte Rio-Niterói, a cidade oferece uma das vistas mais bonitas da capital fluminense, especialmente do Parque da Cidade. O grande destaque cultural é o Caminho Niemeyer, um complexo arquitetônico que inclui o icônico Museu de Arte Contemporânea (MAC). Para relaxar, as praias da Região Oceânica, como Itacoatiara e Camboinhas, são perfeitas para fechar o dia.
Arraial do Cabo: o Caribe brasileiro
As praias de areia branca e águas cristalinas renderam a Arraial do Cabo o apelido de “Caribe brasileiro”. A viagem de carro leva cerca de três horas, a depender do trânsito, então o ideal é sair bem cedo para aproveitar o dia. O passeio de barco é indispensável para conhecer as Prainhas do Pontal do Atalaia e a Praia do Forno. A vida marinha rica torna o local um dos melhores pontos de mergulho do país.
Búzios: charme e sofisticação
Famosa por suas praias e vida noturna agitada, Búzios também pode ser explorada em um bate e volta. Com um tempo de viagem similar ao de Arraial do Cabo, o ideal é focar em uma região para aproveitar melhor o dia. Um passeio pela Orla Bardot e pela Rua das Pedras revela o charme do balneário, com suas lojas de grife e restaurantes sofisticados. Para um banho de mar, as praias da Ferradura e de João Fernandes são de fácil acesso e oferecem ótima estrutura.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.