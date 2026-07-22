Homem não aceita separação e ataca ex-companheira e filha

A padeira Mylena Dias, de 20 anos, escapou de ser vítima de feminicídio após ser atacada pelo ex-companheiro na Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. Durante a agressão, a jovem teve o rosto ferido com golpes de estilete. A mãe dela, Michele, entrou na frente da filha e conseguiu impedir uma tragédia.

Em um desabafo, a mãe contou os momentos de medo que viveu e revelou que ficou ferida ao tentar proteger a filha. "Minha filha, eu salvei ela. Tomei duas navalhada, meu corpo está todo marcado, mas pela filha da gente, a gente faz de tudo."

"E peço para vocês que são crianças, são jovens, tomarem mais cuidado da vida. Escutar a mãe de vocês, que mãe sempre quer o melhor e se proteger mais. Quando for a primeira vez que for violentada com palavras, com qualquer coisa, vocês sair da história. Não deixar ir muito longe", disse.

O ex-companheiro de Mylena, Robson Garcia, de 33 anos, é procurado pela polícia. Segundo as investigações, ele descumpriu uma medida protetiva que impedia a aproximação da vítima. O casal ficou junto por dois anos e estava separado havia duas semanas, mas Robson não aceitava o fim do relacionamento.

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Mulher é morta a tiros pelo ex em Campos dos Goytacazes

O suspeito foi localizado morto pouco depois do crime, em outro bairro da cidade. Foto: Reprodução

Em outro caso de violência contra a mulher, a advogada Bárbara Damião Costa, de 41 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro no Bairro da Penha, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, durante a noite dessa terça-feira (22/7). Após o crime, o suspeito foi localizado morto em outro bairro da cidade.