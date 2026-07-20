O que fazer ao presenciar um acidente na estrada? Veja o passo a passo

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Presenciar um acidente em uma rodovia é uma situação que exige calma e ação rápida para evitar novas colisões e garantir o socorro às vítimas. Saber o protocolo correto pode salvar vidas, especialmente em vias de grande movimento como a BR-381, em Minas Gerais, palco de ocorrências frequentes. O procedimento correto envolve garantir a própria segurança, sinalizar o local e acionar os serviços de emergência.

A primeira atitude é parar o veículo em um local seguro, sempre após o local do acidente, de preferência no acostamento, e com o pisca-alerta ligado. Essa medida evita que seu carro se torne parte do problema ou cause um novo engavetamento. Antes de descer, observe o fluxo de veículos para garantir que a saída do carro seja segura.

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Como sinalizar a via após um acidente?

A sinalização correta é fundamental para alertar outros motoristas e prevenir novas colisões. O triângulo de segurança deve ser posicionado a uma distância que permita aos outros condutores reduzir a velocidade com tempo. A legislação de trânsito estabelece uma distância mínima de 30 metros do veículo acidentado.

No entanto, a recomendação de segurança é usar a velocidade máxima da via como referência, contando um passo largo (cerca de 1 metro) para cada km/h. Por exemplo:

Em uma via de 60 km/h, posicione o triângulo a 60 metros de distância.

Em uma rodovia de 100 km/h, posicione o triângulo a 100 metros de distância.

Em condições adversas, como chuva, neblina ou durante a noite, essa distância deve ser dobrada. Se o acidente ocorreu em uma curva, posicione a sinalização antes do início dela para garantir a visibilidade. Além do triângulo, galhos de árvores e o pisca-alerta do carro ajudam a chamar a atenção de quem se aproxima.

Quais serviços de emergência acionar?

Após sinalizar o local, o próximo passo é ligar para os serviços de emergência. É importante fornecer informações precisas, como a localização exata (quilômetro da rodovia e ponto de referência), o tipo de acidente e o número aparente de vítimas. Os principais contatos são:

Polícia Rodoviária Federal (PRF): ligue 191 para acidentes em rodovias federais. SAMU: ligue 192 para solicitar socorro médico. Corpo de Bombeiros: ligue 193, especialmente se houver vítimas presas às ferragens ou risco de incêndio.

O que não fazer ao socorrer vítimas?

A ajuda a quem se feriu deve ser limitada e cuidadosa para não agravar lesões. A principal orientação é não movimentar as vítimas, pois um movimento inadequado pode causar danos permanentes na coluna. Da mesma forma, não se deve retirar o capacete de motociclistas acidentados.

Também evite oferecer água, alimentos ou qualquer tipo de medicamento, pois isso pode piorar o quadro clínico da pessoa. O ideal é conversar com a vítima para mantê-la calma e acordada até a chegada do socorro profissional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.