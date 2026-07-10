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Bombeiros são atacados, e viatura é danificada durante atendimento

A equipe informou que foi atacada com pedras e pedaços de madeira. A viatura foi danificada no para-brisa, e o atendimento tornou-se inviável. Motivação é desconhecida

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Correio Braziliense
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10/07/2026 19:24 - atualizado em 10/07/2026 20:01

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10/07/2026. Agressores lançaram diversas pedras que danificaram o para-brisa da viatura
10/07/2026. Agressores lançaram diversas pedras que danificaram o para-brisa da viatura crédito: Divulgação/ CBMDF

Beatriz Ocké*

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi atacada e teve a viatura apedrejada durante atendimento a uma ocorrência de incêndio em vegetação na Chácara Santa Luzia, Quadra 94, na Cidade Estrutural, nesta sexta-feira (10/7). Com a violência praticada contra os militares e a viatura danificada, a continuidade do atendimento tornou-se inviável, informou a corporação, em nota. 

Segundo a CBMDF, a equipe chegou ao local da ocorrência às 12h30 e, antes de começar qualquer procedimento de combate ao incêndio, eles disseram que foram surpreendidos por um grupo de pessoas lançando pedras e utilizando pedaços de madeira para atacar a viatura e os militares que a ocupavam. 

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Apesar das agressões, a corporação afirmou ter mantido uma postura profissional, sem que houvesse qualquer resposta às agressões. Diante da situação, o chefe da guarnição constatou a inviabilidade de continuação do atendimento e determinou a interrupção da operação, o recuo da equipe e o acionamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ainda durante a retirada da equipe, a viatura continuou a ser atingida por pedras que danificaram o para-brisa do veículo, configurando dano ao patrimônio público.

A ocorrência já foi reportada à 8ª Delegacia de Polícia Civil que está apurando os fatos e avaliando as medidas legais a serem tomadas. Em decorrência do dano, a viatura terá que ser retirada de serviço para a reparação necessária. 

"A CBMDF lamenta o ocorrido e reforça que ataques contra equipes de emergência e contra o patrimônio público não comprometem somente a corporação, mas também à prestação de serviço essencial à sociedade", escreveu o CBMDF.

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*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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