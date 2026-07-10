Governador vs Senador: o que cada um pode fazer por Minas Gerais

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A recente troca de declarações entre o governador de Minas Gerais, Mateus Simões, e o senador Cleitinho sobre a viabilidade de propostas para o estado acendeu um debate fundamental para o eleitor. O embate, que ocorre no contexto das eleições estaduais de outubro de 2026, reforça a importância de entender as atribuições de cada cargo para saber o que, de fato, pode ser cobrado de cada político. As funções são distintas e atuam em esferas de poder completamente diferentes.

Enquanto um governador gerencia o estado, um senador representa os interesses desse mesmo estado em nível nacional. Suas responsabilidades e limites são definidos pela Constituição e impactam diretamente a vida dos cidadãos, mas de maneiras muito particulares.

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Qual a função do governador?

O governador é o chefe do Poder Executivo estadual. Sua principal responsabilidade é administrar o estado no dia a dia, executando políticas públicas em áreas como segurança, saúde, educação e infraestrutura. Ele comanda a máquina pública, sanciona ou veta leis aprovadas pelos deputados estaduais e representa Minas Gerais.

Na prática, é o governador quem define as prioridades do orçamento, nomeia os secretários que comandarão pastas estratégicas e gerencia os serviços públicos oferecidos à população. Ele tem o poder de propor projetos e executar ações diretas, como a construção de hospitais e estradas, por exemplo.

E o que faz um senador?

O senador, por sua vez, atua no Poder Legislativo federal, em Brasília. Cada estado, incluindo Minas Gerais, tem direito a três representantes no Senado Federal, com mandatos de oito anos. A principal função do senador é criar, debater e votar leis que valem para todo o Brasil, e não apenas para seu estado de origem.

Além de legislar, o senador tem o dever de fiscalizar as ações do presidente da República e dos ministros. Eles também participam da aprovação de nomes indicados para cargos importantes, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e diretores de agências reguladoras.

Executivo vs. Legislativo: a diferença na prática

A principal diferença está no poder de execução. O governador tem a "caneta na mão" para realizar ações dentro das fronteiras de Minas Gerais, enquanto o senador trabalha na construção do arcabouço legal que rege o país. Para entender melhor, veja o que cada um pode fazer:

Governador: gerencia o orçamento estadual; nomeia secretários; comanda as polícias Civil e Militar; e implementa diretamente projetos de infraestrutura, como estradas e escolas.

Senador: vota leis federais e alterações na Constituição; aprova ou rejeita tratados internacionais; participa de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs); e fiscaliza o uso de verbas do governo federal. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.