O que faz um vice-governador? Entenda o papel e a importância do cargo

A movimentação nos bastidores da política mineira para as eleições de 2026, com diversos nomes sendo cotados para disputar o governo do estado, acende um debate importante: qual é, de fato, o papel de um vice-governador? Embora muitas vezes visto como uma figura secundária, o cargo possui atribuições constitucionais claras e um peso estratégico fundamental para qualquer gestão.

A principal função do vice é substituir o governador em ausências temporárias, como viagens ou licenças médicas. Além disso, ele assume o cargo de forma definitiva caso o titular renuncie, seja cassado ou venha a falecer. Essa é a regra básica que garante a continuidade administrativa do estado.

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No entanto, a importância do vice vai muito além de ser apenas o próximo na linha de sucessão. A escolha de quem ocupará o posto é uma das decisões mais estratégicas de uma campanha eleitoral. O nome selecionado pode equilibrar a chapa, atraindo eleitores de diferentes espectros políticos ou regiões geográficas. Um perfil mais técnico, por exemplo, pode complementar um candidato com forte apelo popular.

Atribuições além do básico

Um vice-governador atuante pode se tornar uma peça-chave no governo. É comum que o governador delegue a ele missões específicas e de grande relevância, como:

Coordenar programas e projetos estratégicos.

Assumir a gestão de uma secretaria estadual.

Atuar como principal articulador político junto à Assembleia Legislativa.

Fazer a ponte entre o governo estadual e os municípios.

Essa participação ativa depende do alinhamento político e da confiança entre o governador e seu vice. Quando essa sintonia existe, o vice deixa de ser uma figura decorativa e passa a influenciar diretamente as políticas públicas e o rumo da administração. Por isso, ao votar, o eleitor não escolhe apenas um governador, mas uma dupla que pode definir o futuro do estado pelos próximos quatro anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.