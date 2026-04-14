O que faz um vice-presidente? Conheça as funções e o poder do cargo

Com as articulações para as eleições se intensificando, a figura do vice-presidente volta a ganhar destaque no debate político. Embora muitas vezes visto apenas como um substituto, o ocupante do cargo tem funções estratégicas que podem definir os rumos de um governo e influenciar diretamente a relação entre os poderes Executivo e Legislativo.

A escolha de quem comporá a chapa ao lado do candidato à presidência é um dos movimentos mais importantes de uma campanha. A decisão busca equilibrar forças, atrair diferentes segmentos do eleitorado e construir uma base de apoio sólida no Congresso Nacional, o que é fundamental para a governabilidade.

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As funções previstas na Constituição

A principal atribuição do vice-presidente é clara: substituir o presidente em caso de viagem, afastamento temporário ou assumir definitivamente o posto se houver renúncia, morte ou impeachment. Essa sucessão garante a estabilidade institucional e a continuidade da administração pública.

Além da linha sucessória, a Constituição Federal permite que o vice-presidente exerça outras funções. Ele pode ser encarregado de missões especiais designadas pelo presidente. A Constituição também prevê que, por meio de lei complementar, o vice possa auxiliar em tarefas administrativas, porém essa regulamentação ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional.

O poder de articulação política

Na prática, o peso do cargo vai muito além do que está escrito na lei. Um vice-presidente atuante se torna um articulador político essencial, servindo como uma ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Essa capacidade de diálogo é crucial para a aprovação de projetos e para a manutenção de uma base aliada coesa.

O vice também pode assumir papéis de destaque em áreas específicas, dependendo de seu perfil e da confiança do presidente. Algumas das responsabilidades que podem ser delegadas incluem:

Coordenação de conselhos: liderar grupos de trabalho sobre temas estratégicos, como desenvolvimento econômico ou social.

Relações internacionais: representar o Brasil em missões diplomáticas e encontros com líderes de outros países.

Gestão de crises: atuar como mediador em conflitos internos do governo ou em negociações com setores da sociedade civil.

Por isso, a escolha de um vice não é apenas simbólica. Ela revela as alianças políticas que sustentam uma candidatura e sinaliza qual será o perfil de um eventual governo, impactando diretamente a capacidade de negociação e a implementação de políticas públicas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.