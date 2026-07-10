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EDUCAÇÃO

Qual a diferença entre escolas cívico-militares e colégios militares

Os nomes são parecidos, mas os modelos são bem diferentes em gestão, corpo docente e regras; entenda de uma vez por todas as características de cada um

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
10/07/2026 14:00

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Qual a diferença entre escolas cívico-militares e colégios militares
Alunos em uniforme refletem o rigor disciplinar presente em colégios militares e escolas cívico-militares, discutidos na matéria crédito: Exército / Divulgação

A recente decisão da Justiça de Minas Gerais que manteve a decisão que determina o encerramento do programa de escolas cívico-militares no estado reacendeu uma dúvida comum: qual a diferença entre esse modelo e os tradicionais colégios militares? Embora os nomes soem parecidos, a gestão, o corpo docente e as regras de funcionamento de cada um são bastante distintos, impactando diretamente o dia a dia dos alunos.

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Entender essas características é fundamental, principalmente após o debate gerado pela ação judicial que, alegando falta de lei formal e irregularidades orçamentárias, determinou o encerramento do modelo nas nove unidades existentes em Minas e impediu qualquer expansão futura. A confusão entre os dois sistemas de ensino é frequente, mas suas estruturas são fundamentalmente diferentes.

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O que são os colégios militares?

Os colégios militares são instituições de ensino inteiramente administradas e mantidas pelas Forças Armadas, como o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. Eles fazem parte do Sistema de Ensino do Exército e são subordinados diretamente ao Ministério da Defesa, possuindo um currículo e um regulamento disciplinar próprios.

Nessas unidades, o corpo docente é composto por militares e professores civis contratados diretamente pelas Forças Armadas. O processo seletivo para novos alunos é conhecido por ser extremamente concorrido. A maior parte das vagas é destinada a dependentes de militares de carreira, enquanto uma pequena parcela é aberta para o público civil por meio de concurso.

Como funcionam as escolas cívico-militares?

As escolas cívico-militares, por outro lado, são escolas públicas da rede regular de ensino que aderem a um modelo de gestão compartilhada. Nelas, a parte pedagógica continua sob a responsabilidade da secretaria de educação local, seja estadual ou municipal, enquanto militares da reserva (como policiais ou bombeiros) atuam na gestão disciplinar e administrativa.

Isso significa que os professores e o diretor pedagógico continuam sendo civis da rede pública. A função dos militares é cuidar de atividades extracurriculares e da disciplina dos estudantes, sem interferir no conteúdo ensinado em sala de aula. O modelo surgiu a partir de um programa federal, já encerrado em âmbito nacional, que dependia da adesão de estados e municípios para ser implementado localmente.

Quais as principais diferenças na prática?

Apesar das diferenças, ambos os modelos costumam ter em comum a exigência de uniformes e a aplicação de padrões de disciplina mais rígidos que os de escolas tradicionais. Contudo, as distinções essenciais podem ser organizadas em quatro pontos principais:

  • Gestão: colégios militares são 100% geridos pelas Forças Armadas. Escolas cívico-militares têm uma gestão compartilhada entre a secretaria de educação e forças de segurança pública.

  • Corpo docente: nos colégios militares, os professores são contratados pelas Forças Armadas. Nas cívico-militares, são os mesmos professores da rede pública civil.

  • Subordinação: os colégios militares respondem ao Ministério da Defesa. As escolas cívico-militares permanecem vinculadas às secretarias de educação estaduais ou municipais.

  • Alunos: o público dos colégios militares é, em sua maioria, de dependentes de militares. As escolas cívico-militares atendem alunos da comunidade escolar onde estão localizadas, sem um processo seletivo específico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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