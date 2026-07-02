Alunos são suspensos após colocarem lâmina de vidro em copo de professora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Três alunos da rede municipal de São José dos Campos (SP) foram suspensos por serem apontados como envolvidos no caso em que uma lâmina de vidro foi colocada no copo de água de uma professora durante uma aula de Ciências. A docente Michele Ramos não chegou a beber a água porque percebeu o comportamento incomum da turma antes de ingerir o líquido. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de lesão corporal.

O episódio aconteceu na última terça-feira (30/6), na EMEFI Prof.ª Ildete Mendonça Barbosa. Segundo a prefeitura, os estudantes permanecerão suspensos até o fim de julho. Dois deles também terão a matrícula transferida para outras escolas da rede após solicitação das famílias.

Segundo a docente, ela havia deixado um copo vazio sobre a mesa enquanto organizava materiais utilizados em uma atividade com microscópios. Durante esse momento, um dos alunos do 8º ano teria colocado uma lâmina de vidro, usada nas aulas de Ciências, dentro do recipiente.

Em seguida, a professora pediu que outro estudante buscasse água para ela. Quando o aluno retornou com o copo cheio, Michele percebeu que o comportamento da turma havia mudado.

"Depois que ele voltou com a água, eu percebi que estava todo mundo meio agitado. Então eu perguntei o que tinha no copo e o pessoal não falava. As meninas diziam: 'Professora, se eu fosse você eu não beberia'. Mas eu senti alguma cumplicidade. Ou então um medo de que acontecesse alguma coisa se alguém falasse. Depois alguém falou: 'Era um vidro'", relatou em entrevista à TV Vanguarda.

Como o recipiente possuía tampa e não era transparente, a professora afirmou que não conseguiu visualizar a lâmina. Ela não chegou a ingerir a água, mas ficou abalada e foi encaminhada para atendimento médico pela equipe da escola.

A professora registrou um boletim de ocorrência na quarta-feira. Inicialmente, a Polícia Civil classificou o caso como tentativa de lesão corporal e encaminhou a investigação para a Delegacia da Infância e da Juventude, já que os envolvidos são menores de idade.

A secretária municipal de Educação e Cidadania, Ruth Zorneta, afirmou ao g1 que os estudantes já estão sendo responsabilizados conforme prevê a legislação. "Nossos alunos realmente vão sofrer as medidas previstas em legislação. Estamos tratando o caso como ato infracional. Encaminhamos para o Conselho Tutelar e para a delegacia. Os pais foram informados. A professora foi devidamente acolhida pela equipe gestora e vai receber apoio psicológico, além de todo suporte que a rede puder oferecer", declarou.

Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou o ocorrido e afirmou que acompanha tanto a professora quanto os estudantes envolvidos.

Segundo a administração municipal, a equipe gestora da escola prestou atendimento imediato à docente, que foi acolhida e encaminhada para atendimento médico. As famílias dos alunos foram convocadas, e o caso foi comunicado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil para as providências cabíveis.

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A prefeitura informou ainda que continuará oferecendo suporte psicológico e demais atendimentos necessários à professora durante o acompanhamento do caso.