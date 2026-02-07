Aluno pede abraço e mata professora com faca dentro da sala de aula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A professora Juliana Mattos Lima Santiago, do curso de direito do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), em Porto Velho (RO), foi esfaqueada e morta na noite dessa sexta-feira (6/2). Segundo a polícia, um aluno de 41 anos pediu um abraço ao fim da aula e a atingiu quando se aproximou.

O homem foi preso em flagrante sob suspeita de ter cometido o assassinato e está à disposição da Justiça. Sua identidade não foi divulgada e a reportagem não conseguiu localizar o responsável pela defesa.

"Juliana era uma professora super dedicada, querida. Estava fazendo mestrado. Ela era escrivã de polícia, mas o que mais gostava de fazer era dar aulas", afirma Maurício Carvalho, um dos proprietários do Grupo Aparício Carvalho, médico e deputado federal (União Brasil) por Rondônia.

A Polícia Civil confirmou que o ataque do aluno ocorreu entre 21h e 22h, dentro da classe. A motivação do crime será investigada.

Luto institucional

A faculdade decretou luto institucional de três dias - até segunda (9/2) -, data em que as atividades acadêmicas permanecerão suspensas. O grupo Aparício Carvalho custeou as despesas do velório, do traslado para Salvador -onde a família de Juliana mora- e da cerimônia (a família quer que o corpo seja cremado).

Pelas redes sociais, a direção do centro manifestou pesar. "A violência que silenciou sua voz não apagará seu legado. Sua trajetória e compromisso com a formação jurídica permanecerão como referência de excelência acadêmica, ética e dignidade. Nos solidarizamos com todos os que sofrem esta dor imensurável e reafirmamos que a educação jamais será vencida pela violência", diz trecho da nota.

Críticas à falta de segurança

No post da nota de pesar feito no Instagram pela unidade de ensino, internautas criticaram a falta de segurança no local.

"De que adianta catraca se não funciona? Sem detector de metal, campus mal iluminado e insegurança nos prédios e estacionamentos", diz um usuário.

"Quando uma professora é assassinada por um aluno, a pergunta não é só 'o que aconteceu?', mas 'o que falhou?'. Segurança, acompanhamento, protocolos...tudo precisa ser revisto. Não dá para normalizar o inaceitável", comentou uma outra usuária.

Para Maurício Carvalho, as críticas surgiram num momento de emoção.

"Acho que é um momento de calor, de emoção. Nós temos uma instituição de 28 anos. Nunca teve nenhum incidente dentro. Nós temos muitos seguranças em toda parte da faculdade, e câmeras de segurança. Aqui passa carro de polícia o tempo todo. E há policiais civis e militares como alunos e professores. Isso é um caso que pode acontecer de qualquer forma, em qualquer local, porque o aluno entrou com uma faca. Tem aluno de odontologia que entra com tesoura, porque tem que usar", afirma.

"É lógico que vamos ver os pontos cegos do local e colocar mais câmeras de segurança. Mas ali poderia ter 200 policiais. Não tinha como evitar", diz o empresário.