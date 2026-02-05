Assine
Imposto de Renda: 7 ferramentas digitais para facilitar sua declaração

Da organização de documentos à consulta de dados, a tecnologia pode ser uma grande aliada para evitar erros e a malha fina da Receita Federal

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
05/02/2026 16:25 - atualizado em 05/02/2026 16:32

Imposto de Renda: 7 ferramentas digitais para facilitar sua declaração
A Receita Federal é o órgão central na declaração do Imposto de Renda, tema da reportagem sobre como simplificar o processo. crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A declaração do Imposto de Renda 2026 poderá ser feita entre os dias 16 de março e 29 de maio. O processo, embora pareça complexo, pode ser facilitado por meio da tecnologia, que auxilia a população a evitar erros que levam à malha fina da Receita Federal.

Com o período de entrega se aproximando, a organização antecipada é fundamental. Além do programa oficial do governo, ferramentas gratuitas podem simplificar a organização de recibos, o controle de investimentos e o cálculo dos impostos, garantindo mais precisão no envio dos dados.

Principais ferramentas para declarar o Imposto de Renda

  1. Programa da Receita Federal: o programa é usado para preencher e transmitir a declaração, que também pode ser atualizada por meio da web, no portal oficial do governo federal.

  2. Portal Gov.br: para usar a declaração pré-preenchida, o acesso à conta Gov.br nos níveis prata ou ouro é fundamental. Essa funcionalidade importa automaticamente informações de fontes pagadoras, bancos e serviços médicos, reduzindo o risco de erros.

  3. Aplicativos de bancos e corretoras: antes de começar, acesse os aplicativos ou o internet banking de suas instituições financeiras. A maioria oferece os informes de rendimentos em formato PDF, prontos para consulta, detalhando saldos, aplicações e lucros obtidos ao longo do ano.

  4. Planilhas digitais: ferramentas como Google Sheets ou Microsoft Excel podem ser usadas para organizar despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação. Crie uma tabela simples para listar o tipo de despesa, o CNPJ do prestador de serviço e o valor pago, facilitando a consulta na hora de preencher.

  5. Digitalizadores de documentos: aplicativos como o Microsoft Lens ou o Adobe Scan transformam a câmera do celular em um scanner. Use-os para digitalizar e salvar recibos e comprovantes em PDF, criando uma pasta organizada no seu computador ou celular.

  6. Armazenamento em nuvem: serviços como Google Drive, OneDrive ou Dropbox são ideais para guardar cópias digitais dos informes e da própria declaração. A Receita Federal exige que os documentos sejam guardados por cinco anos, e a nuvem garante que eles não se percam.

  7. Calculadoras online de IR: existem diversas calculadoras online, inclusive do próprio governo federal, que são úteis para apurar o imposto mensal devido (DARF) e simular os resultados para a declaração anual. No entanto, elas servem como ferramentas de apoio e não substituem o preenchimento da declaração oficial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

