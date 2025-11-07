Quatro estudantes tentam envenenar professora com brigadeiro após tirarem notas baixas
Quatro alunos de 12 anos são investigados por tentar colocar chumbinho no doce na tentativa de impedir as docentes de reprová-los
A Polícia Civil da Bahia investiga quatro alunos de 12 anos suspeitos de planejar o envenenamento de duas professoras em uma escola no Bairro São Caetano, em Salvador (BA). A tentativa teria ocorrido na última sexta-feira (31/10), segundo registro policial.
De acordo com a investigação, três meninas e um menino do ensino fundamental combinaram colocar chumbinho em brigadeiros que seriam entregues às docentes. A motivação do grupo, segundo a polícia, foi o medo de serem colocados em recuperação escolar.
O crime não se concretizou porque um quinto aluno soube da intenção e avisou a direção da escola. Ao serem confrontados, os quatro estudantes confessaram o plano, mas negaram ter levado o veneno para o colégio.
O que dizem os professores e as autoridades?
Em um áudio que circula entre funcionários, uma das professoras alvo do plano demonstra indignação e alerta colegas: "Fiquem atentos, em alerta. Não aceitem nada. Infelizmente, estamos vivendo assim".
A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca) e as investigações estão sob responsabilidade da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).
Quais medidas foram tomadas?
Os estudantes foram afastados das aulas presenciais e passaram a cumprir atividades em casa, recebendo acompanhamento psicológico.
A Secretaria da Educação da Bahia informou que acompanha o caso, prestando apoio às famílias, aos professores e à comunidade escolar, destacando que a segurança no ambiente de ensino é prioridade.