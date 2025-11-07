Quatro estudantes tentam envenenar professora com brigadeiro após tirarem notas baixas

A Polícia Civil da Bahia investiga quatro alunos de 12 anos suspeitos de planejar o envenenamento de duas professoras em uma escola no Bairro São Caetano, em Salvador (BA). A tentativa teria ocorrido na última sexta-feira (31/10), segundo registro policial.

De acordo com a investigação, três meninas e um menino do ensino fundamental combinaram colocar chumbinho em brigadeiros que seriam entregues às docentes. A motivação do grupo, segundo a polícia, foi o medo de serem colocados em recuperação escolar.

O crime não se concretizou porque um quinto aluno soube da intenção e avisou a direção da escola. Ao serem confrontados, os quatro estudantes confessaram o plano, mas negaram ter levado o veneno para o colégio.





O que dizem os professores e as autoridades?

Em um áudio que circula entre funcionários, uma das professoras alvo do plano demonstra indignação e alerta colegas: "Fiquem atentos, em alerta. Não aceitem nada. Infelizmente, estamos vivendo assim".

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca) e as investigações estão sob responsabilidade da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Quais medidas foram tomadas?

Os estudantes foram afastados das aulas presenciais e passaram a cumprir atividades em casa, recebendo acompanhamento psicológico.

A Secretaria da Educação da Bahia informou que acompanha o caso, prestando apoio às famílias, aos professores e à comunidade escolar, destacando que a segurança no ambiente de ensino é prioridade.