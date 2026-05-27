Cabeleireira desmaia cinco vezes em atendimento: ‘Uma hora ela termina’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo registrado pela câmera de segurança de um salão de beleza viralizou nas redes sociais ao mostrar uma sequência inusitada de desmaios durante um atendimento. Nas imagens, a cabeleireira Camila Silva aparece fazendo o cabelo da própria irmã quando sofre vários apagões em um curto intervalo de tempo. O que mais chamou atenção dos internautas foi a naturalidade da cena: após cada episódio, ela se levantava e retomava o trabalho como se nada tivesse acontecido.

Segundo o relato da cabeleireira, ela teve cerca de cinco desmaios rápidos em aproximadamente 30 minutos, algo que, segundo ela, nunca havia ocorrido dessa forma. Camila contou ainda que sofre com desmaios há muito tempo, mas que estava há quase dois anos sem enfrentar episódios frequentes.

"Dois anos sem desmaiar... até meu corpo decidir voltar com os apagões de um minuto e serem cinco em meia hora", escreveu na publicação.

Nas imagens, a irmã permanece sentada durante todo o procedimento e demonstra tranquilidade diante da situação. Depois, Camila esclareceu que a reação calma da cliente tinha uma explicação simples: as duas já convivem com o problema há bastante tempo.

"A pessoa do vídeo é minha irmã e ela já sabe da minha condição, por isso estava tranquila. Ela foi pegar água com sal quando percebeu meus lábios muito brancos e pela sequência de desmaios, porque geralmente é só um", explicou.

A cabeleireira também contou que o vídeo foi publicado em tom descontraído justamente pela naturalidade com que a situação aconteceu entre as duas. Ela destacou ainda que as imagens exibidas nas redes foram aceleradas, o que dá a impressão de que os episódios aconteceram ainda mais rapidamente.

Camila afirmou que, ao longo dos anos, aprendeu a reconhecer sinais que antecedem os apagões, o que ajuda a evitar acidentes mais graves. "Já passei por médicos, exames e nunca encontraram uma causa específica. Depois de tantas quedas e tantas batidas na cabeça caindo no chão, aprendi em 90% das vezes a reconhecer o momento exato que o meu corpo vai desligar, então já vou pro chão", contou, em tom bem-humorado.

Apesar do relato, ela disse que ainda não recebeu um diagnóstico definitivo para explicar os episódios. "Os médicos que falei sobre o assunto não deram nenhum diagnóstico", contou.

Nos comentários, muitos internautas reagiram com surpresa, mas também transformaram a situação em meme. "Pra mim, ela não pagou o plano vida premium plus sem anúncios", brincou um seguidor.

"A cliente: quanto tempo demora o cabelo? Ela: entre uma e dez horas, depende dos desmaios", comentou outro. Houve ainda quem destacasse a tranquilidade da irmã durante o atendimento. "A irmã: uma hora ela termina esse cabelo", escreveu uma pessoa.

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Outros admitiram ter rido da cena, apesar do contexto delicado. "Me desculpa, eu ri tanto. Do nada você cai, do nada levanta e plena volta a fazer o cabelo", dizia uma das mensagens.

O que fazer se alguém desmaia?

Deite a pessoa: Coloque-a de costas em um local plano, fresco e arejado. Se possível, use um travesseiro ou casaco para elevar as pernas;

Desobstrua as vias aéreas: Vire o rosto da vítima para o lado. Isso evita que ela engasgue caso vomite;

Afrouxe as roupas: Desaperte cintos, gravatas, botões de gola e roupas apertadas na região do pescoço e tórax para facilitar a respiração;

Verifique a respiração: Observe a elevação do tórax e sinta o ar. Se a pessoa não estiver respirando, inicie a massagem cardíaca e ligue imediatamente para o número 192 (SAMU).na região do pescoço e tórax para facilitar a respiração.

O que NÃO fazer?