Síndrome vasovagal é a causa mais comum de desmaio; entenda a condição

Tontura, suor frio, náusea, palidez, visão turva e escurecida, sensação de fraqueza e depois desmaio. Esses são sintomas comuns da chamada síndrome vasovagal, causa mais comum de desmaio. “A síndrome vasovagal acontece quando o corpo reage de uma forma exagerada a algum estímulo, fazendo com que a pressão arterial e o batimento cardíaco caiam rapidamente. Isso faz com que, por alguns segundos, chegue menos sangue ao cérebro. Resumidamente, é o sangue não conseguindo chegar no local que deveria”, explica o neurologista especialista em cefaleia, membro da International Headache Society (IHS) e da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC), Tiago de Paula.

O médico explica que diversos comportamentos do corpo, incluindo a pressão arterial e o batimento cardíaco, são controlados de forma automática. “Tudo isso é controlado pelo nervo vago. Em algumas situações, esse nervo vago é ativado de forma intensa, provocando diminuição dos batimentos cardíacos, queda da pressão arterial, sensação de tontura, escurecimento de visão e até mesmo desmaio”, detalha.

Ele acrescenta que algumas pessoas têm uma tendência maior a sofrer com o problema. “Situações como ficar em pé por muito tempo, calor excessivo, emoções fortes, como medo e ansiedade, dor intensa, jejum prolongado e desidratação podem causar a síndrome vasovagal. Algumas pessoas também experenciam quando veem sangue”, explica o especialista.

De acordo com Tiago, ao perceber que vai ter um desmaio, o ideal é deitar ou sentar rapidamente, se possível. “Ao sentar, coloque a cabeça entre as pernas e procure respirar bem. Já se você conseguir deitar, elevar as pernas pode ajudar bastante. Também beba bastante água, repouse e mantenha a calma, pois a síndrome vasovagal não é algo grave”, recomenda o especialista.

Mas, após situações de desmaio como essa, pode ser recomendada a realização de certos exames para descartar outras causas, principalmente cardíacas. “Um especialista pode recomendar exames como eletrocardiograma ou holter para verificar se há alguma arritmia ou exames mais avançados caso haja suspeita de uma questão cardiológica mais importante”, diz o médico.

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“O acompanhamento a longo prazo só é necessário se a suspeita de arritmia ou de algum outro problema cardíaco seja confirmada. Ou então se há suspeita de alguma disautonomia secundária ou alguma doença neurodegenerativa, que também podem causar disautonomia. Vale ressaltar que pacientes com enxaqueca crônica também acabam tendo mais disautonomia do que os pacientes sem a doença."