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Naufrágio

Mulher é encontrava viva após três dias desaparecida no mar

Jovem fazia um passeio de moto aquática quando desapareceu. Equipes de resgate continuam procurando por homem que a acompanhava

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
26/05/2026 21:57 - atualizado em 26/05/2026 21:58

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Moto aquática foi encontrada a cerca de 22 quilômetros do local onde Bruna e Dheoge desapareceram
Moto aquática foi encontrada a cerca de 22 quilômetros do local onde Bruna e Dheoge desapareceram crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Damaris Sant’Anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada próxima a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, nesta terça-feira (26/5), após passar três dias desaparecida em alto mar. A jovem teria se perdido em um passeio de moto aquática, na região de Praia Ponta de Canas. Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, a acompanhava e continua desaparecido. 

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Durante uma confraternização, que acontecia em uma embarcação no último domingo (24), Bruna e Dheoge partiram em uma moto aquática sem informar o destino. O equipamento foi encontrado na manhã de segunda-feira a cerca de 22 quilômetros do local onde os dois desapareceram.

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Foi o pescador Alex dos Santos que encontrou a jovem à cerca de 16 quilômetros da costa, nas proximidades da Ilha de Búzios. Ao UOL, o homem declarou que estava pescando camarões quando avistou Bruna.

“Fiz a volta mais para fora e vi a pessoa na água, mas não tinha barco e não tinha nada, uma longura daquela. Ela está bem fraquinha, a gente segurou ela, botou para cima e enrolou com uma coberta", afirma.

Bruna usava um colete salva vidas no momento do resgate. Ela foi encaminhada até o flutuante da balsa de Ilhabela e encaminhada ao Hospital Municipal. Segundo a prefeitura de Ilhabela, a jovem passa bem e não corre risco de vida.

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O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e a Marinha do Brasil continuam buscas por Dheoge na área.

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