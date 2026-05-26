Mulher é encontrava viva após três dias desaparecida no mar

Bruna Damaris Sant’Anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada próxima a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, nesta terça-feira (26/5), após passar três dias desaparecida em alto mar. A jovem teria se perdido em um passeio de moto aquática, na região de Praia Ponta de Canas. Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, a acompanhava e continua desaparecido.

Durante uma confraternização, que acontecia em uma embarcação no último domingo (24), Bruna e Dheoge partiram em uma moto aquática sem informar o destino. O equipamento foi encontrado na manhã de segunda-feira a cerca de 22 quilômetros do local onde os dois desapareceram.

Foi o pescador Alex dos Santos que encontrou a jovem à cerca de 16 quilômetros da costa, nas proximidades da Ilha de Búzios. Ao UOL, o homem declarou que estava pescando camarões quando avistou Bruna.

“Fiz a volta mais para fora e vi a pessoa na água, mas não tinha barco e não tinha nada, uma longura daquela. Ela está bem fraquinha, a gente segurou ela, botou para cima e enrolou com uma coberta", afirma.

Bruna usava um colete salva vidas no momento do resgate. Ela foi encaminhada até o flutuante da balsa de Ilhabela e encaminhada ao Hospital Municipal. Segundo a prefeitura de Ilhabela, a jovem passa bem e não corre risco de vida.

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O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e a Marinha do Brasil continuam buscas por Dheoge na área.