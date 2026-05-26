Brasil registra 42 mil homicídios em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo a mais nova edição do Atlas da Violência, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (26/5), o Brasil registrou 42.590 homicídios no ano de 2024.



O número representa uma taxa de 20,1 homicídios por 100 mil habitantes, o que mostra redução de 6,9% no número absoluto de mortes e de 7,4% na taxa em relação a 2023. No entanto, o estudo afirma que, com a piora na qualidade dos dados oficiais, é preciso analisar a estatística com cautela.



Essa determinação ocorre devido aos homicídios ocultos, que são as mortes violentas que, por falhas na identificação da motivação do óbito ou problemas no compartilhamento de informações entre as polícias e o sistema de saúde, acabaram registradas originalmente como mortes violentas por causa indeterminada.

Conforme os especialistas envolvidos no estudo, o avanço dessas mortes por causa indeterminada dificulta a identificação da dinâmica criminal em diferentes territórios e compromete o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de segurança.

Entre 2023 e 2024, os homicídios ocultos aumentaram 88,6%, de 3.755 para 7.083, e a taxa passou de 1,8 para 3,3 a cada 100 mil habitantes. Com isso, os homicídios ocultos corresponderam a 14,3% dos homicídios estimados em 2024, contra 7,6% em 2023.

Durante o período entre 2014 e 2024, o país acumulou aproximadamente 55.212 homicídios ocultos, com uma média de 5.019 casos por ano.

Os números da lista abaixo são de homicídios registrados, portanto, oficiais. Confira a evolução dos números do seu estado desde 2020, ano da pandemia de Covid.

Homicídios no país e por unidade da federação

Taxa por 100 mil habitantes e número total registrado

UF - Taxa 2023 Total 2023 Taxa 2024 Total 2024

Brasil 21,7 45.747 20,1 42.590

Acre 25,4 217 20,2 174

Alagoas 37,2 1.194 35,9 1.152

Amapá 65,3 516 45,7 363

Amazonas 38,1 1.555 32,2 1.326

Bahia 44,7 6.616 40,9 6.061

Ceará 32,6 2.992 34,3 3.163

Distrito Federal 11,7 347 10,3 308

Espírito Santo - 82,5 1.161 26,0 1.064

Goiás - 21,8 1.583 18,4 1.354

Maranhão 28,9 2.008 31,1 2.167

Mato Grosso 29,6 1.105 29,1 1.102

Mato Grosso do Sul 20,8 584 18,3 519

Minas Gerais 13,2 2.795 12,8 2.731

Pará 29,7 2.542 27,4 2.364

Paraíba 26,3 1.079 25,7 1.058

Paraná 18,9 2.214 18,6 2.194

Pernambuco 39,1 3.697 37,3 3.534

Piauí 21,5 725 20,6 697

Rio de Janeiro 24,9 4.292 20,4 3.520

Rio Grande do Norte 27,8 955 23,5 809

Rio Grande do Sul 17,7 1.981 15,2 1.701

Rondônia 32,0 552 30,3 525

Roraima 36,0 219 27,8 174

Santa Catarina 8,3 658 8,1 654

São Paulo 6,6 3.043 6,6 3.041

Sergipe 30,6 698 223,0 526

Tocantins 27,0 419 19,8 309

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Fontes: Atlas da Violência 2026; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública