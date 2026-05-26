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ATLAS DA VIOLÊNCIA

Brasil registra 42 mil homicídios em 2024

O número representa uma taxa de 20,1 homicídios por 100 mil habitantes

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CLAUDINEI QUEIROZ
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CLAUDINEI QUEIROZ
Repórter
26/05/2026 15:29 - atualizado em 26/05/2026 16:35

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Tambor de revólver com munição
Tambor de revólver com munição crédito: Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo a mais nova edição do Atlas da Violência, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (26/5), o Brasil registrou 42.590 homicídios no ano de 2024. 

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O número representa uma taxa de 20,1 homicídios por 100 mil habitantes, o que mostra redução de 6,9% no número absoluto de mortes e de 7,4% na taxa em relação a 2023. No entanto, o estudo afirma que, com a piora na qualidade dos dados oficiais, é preciso analisar a estatística com cautela. 

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Essa determinação ocorre devido aos homicídios ocultos, que são as mortes violentas que, por falhas na identificação da motivação do óbito ou problemas no compartilhamento de informações entre as polícias e o sistema de saúde, acabaram registradas originalmente como mortes violentas por causa indeterminada.

Conforme os especialistas envolvidos no estudo, o avanço dessas mortes por causa indeterminada dificulta a identificação da dinâmica criminal em diferentes territórios e compromete o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de segurança.

Entre 2023 e 2024, os homicídios ocultos aumentaram 88,6%, de 3.755 para 7.083, e a taxa passou de 1,8 para 3,3 a cada 100 mil habitantes. Com isso, os homicídios ocultos corresponderam a 14,3% dos homicídios estimados em 2024, contra 7,6% em 2023.

Durante o período entre 2014 e 2024, o país acumulou aproximadamente 55.212 homicídios ocultos, com uma média de 5.019 casos por ano.

Os números da lista abaixo são de homicídios registrados, portanto, oficiais. Confira a evolução dos números do seu estado desde 2020, ano da pandemia de Covid.

Homicídios no país e por unidade da federação

Taxa por 100 mil habitantes e número total registrado

UF -                        Taxa 2023         Total 2023         Taxa 2024          Total 2024

Brasil                                21,7               45.747               20,1                    42.590

Acre                                  25,4                  217                20,2                         174

Alagoas                             37,2                1.194               35,9                       1.152

Amapá                               65,3                  516               45,7                          363

Amazonas                          38,1                1.555               32,2                       1.326

Bahia                                 44,7                6.616               40,9                       6.061

Ceará                                 32,6                2.992              34,3                        3.163

Distrito Federal                   11,7                   347               10,3                          308

Espírito Santo -                   82,5                1.161               26,0                       1.064

Goiás -                                21,8               1.583               18,4                       1.354

Maranhão                            28,9               2.008             31,1                          2.167

Mato Grosso                        29,6                1.105             29,1                         1.102

Mato Grosso do Sul              20,8                   584             18,3                           519

Minas Gerais                        13,2                2.795             12,8                         2.731

Pará                                    29,7                2.542             27,4                         2.364

Paraíba                                26,3                1.079             25,7                         1.058

Paraná                                 18,9                2.214             18,6                         2.194

Pernambuco                          39,1                3.697            37,3                         3.534

Piauí                                     21,5                   725            20,6                           697

Rio de Janeiro                        24,9                4.292            20,4                         3.520

Rio Grande do Norte               27,8                   955            23,5                           809

Rio Grande do Sul                   17,7                1.981           15,2                          1.701

Rondônia                                32,0                  552            30,3                            525

Roraima                                  36,0                  219           27,8                            174

Santa Catarina                          8,3                   658            8,1                            654

São Paulo                                 6,6                 3.043            6,6                         3.041

Sergipe                                   30,6                   698         223,0                           526

Tocantins                                 27,0                   419           19,8                          309

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Fontes: Atlas da Violência 2026; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública

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